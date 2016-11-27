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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Анжи
Ростов - Анжи: обзор матча 27 ноября 2016
Ростов
27.11.2016, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Анжи
41'
С. Азмун
79'
А. Гацкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Анжи
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Т. Калачев
90'
+3
90'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Шандао
Замена
М. Григорьев
️️️️
Д. Полоз
85'
83'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
Ш. Гасанов
Красная карточка
А. Гацкан
81'
ГОЛ! 2:0!
А. Гацкан
Пас отдал
М. Мевля
79'
73'
Замена
Б. Бериша
️️️️
И. Маевский
65'
Желтая карточка
Шандао
Замена
А. Препелицэ
️️️️
С. Азмун
64'
Желтая карточка
Т. Калачев
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
Д. Полоз
41'
37'
Желтая карточка
Г. Обертан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Джанаев
30
Кудряшов
13
Гранат
32
Мевля
44
Навас
8
Гацкан
16
Нобоа
2
Калачев
7
Полоз
21
Ерохин
20
Азмун
3-2-4-1
31
Беленов
3
Гаджибеков
2
Шандао
3
Гасанов
4
Ямбере
5
Мусалов
32
Обертан
6
Эбесилио
18
Маевский
16
Иличевич
91
Яковлев
2
Калачев
43
Терентьев
43
Терентьев
2
Калачев
7
Полоз
10
Григорьев
10
Григорьев
7
Полоз
20
Азмун
28
Препелицэ
28
Препелицэ
20
Азмун
18
Маевский
7
Бериша
7
Бериша
18
Маевский
3
Гасанов
13
Георгиевский
13
Георгиевский
3
Гасанов
2
Шандао
28
Будковский
28
Будковский
2
Шандао
Остались в запасе
Ростов
Анжи
30
Никита Медведев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
99
Дмитрий Щербак
ЦП
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Щербак
ЦП
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Ростов - Анжи
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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