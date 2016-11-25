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    Расписание матчей 25-11-2016

    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 15 тур
    25 ноября, пятница
    11:00
    Уфа (мол)
    0:0
    Оренбург (мол)
    Матч завершен
    25 ноября, пятница
    13:00
    Ахмат (мол)
    2:0
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    25 ноября, пятница
    13:30
    Амкар (мол)
    0:2
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    25 ноября, пятница
    16:00
    Локомотив (мол)
    2:2
    Урал (мол)
    Матч завершен
    25 ноября, пятница
    16:00
    ЦСКА (мол)
    1:1
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2016/2017), 24 тур
    25 ноября, пятница
    13:00
    Тамбов
    4:0
    Факел
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 15 тур
    25 ноября, пятница
    17:00
    Уфа
    1:0
    Оренбург
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 12 тур
    25 ноября, пятница
    20:00
    Аланьяспор
    3:0
    Кайсериспор
    Матч завершен
    25 ноября, пятница
    20:00
    Галатасарай
    3:1
    Бурсаспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 18 тур
    25 ноября, пятница
    20:00
    Ольборг
    2:1
    Рандерс
    Матч завершен
    25 ноября, пятница
    22:15
    Хорсенс
    1:5
    Орхус
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 16 тур
    25 ноября, пятница
    22:00
    Химнастик
    1:0
    Кадис
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 14 тур
    25 ноября, пятница
    22:00
    Гоу Эхед Иглс
    0:1
    Виллем II
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 16 тур
    25 ноября, пятница
    22:30
    Брюгге
    6:1
    Мехелен
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 12 тур
    25 ноября, пятница
    22:30
    Фрайбург
    1:4
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 13 тур
    25 ноября, пятница
    22:45
    Эйбар
    3:1
    Бетис
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 18 тур
    25 ноября, пятница
    22:45
    Барнсли
    2:5
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 14 тур
    25 ноября, пятница
    22:45
    Ренн
    1:0
    Тулуза
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 11 тур
    25 ноября, пятница
    23:30
    Витория Сетубал
    0:1
    Риу Аве
    Матч завершен
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