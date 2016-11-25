октябрь 2016
ноябрь 2016
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 15 тур
25 ноября, пятница
11:00
Матч завершен
25 ноября, пятница
13:00
Матч завершен
25 ноября, пятница
13:30
Матч завершен
25 ноября, пятница
16:00
Матч завершен
25 ноября, пятница
16:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2016/2017), 24 тур
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 15 тур
Турция. Суперлига (2016/2017), 12 тур
25 ноября, пятница
20:00
Матч завершен
25 ноября, пятница
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2016/2017), 18 тур
Испания. Сегунда (2016/2017), 16 тур
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 14 тур
25 ноября, пятница
22:00
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 16 тур
Германия. Бундеслига (2016/2017), 12 тур
25 ноября, пятница
22:30
Матч завершен
Испания. Примера (2016/2017), 13 тур
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 18 тур
25 ноября, пятница
22:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2016/2017), 14 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 11 тур
25 ноября, пятница
23:30
Матч завершен