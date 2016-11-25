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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Ноттингем Форест
Барнсли - Ноттингем Форест: обзор матча 25 ноября 2016
Барнсли
25.11.2016, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
2 : 5
Завершен
Ноттингем Форест
5'
С. Уиннелл
14'
М. Уоткинс
13'
Х. Лэнсбери
24'
А. Веллиос
45'
Х. Лэнсбери
63'
Б. Осборн
82'
Х. Лэнсбери (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Ноттингем Форест
Замена
Р. Уильямс
️️️️
С. Уиннелл
88'
86'
Замена
Д. Воган
️️️️
М. Мансьенн
82'
ГОЛ с пенальти! 2:5!
Х. Лэнсбери
79'
Замена
М. Кэш
️️️️
Д. Фокс
Замена
С. Джанко
️️️️
Д. Бри
75'
71'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
А. Веллиос
Красная карточка
М. Уоткинс
66'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
А. Армстронг
65'
63'
ГОЛ! 2:4!
Б. Осборн
Пас отдал
М. Мансьенн
61'
Желтая карточка
Д. Фокс
45'
ГОЛ! 2:3!
Х. Лэнсбери
Пас отдал
Б. Осборн
24'
ГОЛ! 2:2!
А. Веллиос
Пас отдал
Д. Фокс
ГОЛ! 2:1!
М. Уоткинс
Пас отдал
К. Хурихейн
14'
13'
ГОЛ! 1:1!
Х. Лэнсбери
Пас отдал
П. Касами
ГОЛ! 1:0!
С. Уиннелл
Пас отдал
Д. Бри
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Марли Уоткинс
ПП
10
Адам Армстронг
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
13
Даниэль Фокс
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
3
Томас Лам
АП
28
Майкл Мансьенн
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Мэтти Кэш
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Лика
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-4-2
17
Дэвис
14
Бри
5
Джексон
4
Робертс
17
Идом
7
Хэммилл
4
Сковен
14
Хурихейн
23
Уоткинс
11
Уиннелл
10
Армстронг
3-5-1-1
88
Стойкович
24
Перки
5
Миллс
6
Уорролл
28
Мансьенн
23
Осборн
23
Касами
23
Лэнсбери
13
Фокс
3
Лам
27
Веллиос
14
Бри
17
Джанко
17
Джанко
14
Бри
11
Уиннелл
7
Уильямс
7
Уильямс
11
Уиннелл
10
Армстронг
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
10
Армстронг
13
Фокс
2
Кэш
2
Кэш
13
Фокс
28
Мансьенн
8
Воган
8
Воган
28
Мансьенн
27
Веллиос
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Веллиос
Остались в запасе
Барнсли
Ноттингем Форест
77
Райан Кент
ЛВ
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
7
Лика
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
77
Райан Кент
ЛВ
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
7
Лика
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Барнсли - Ноттингем Форест
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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