Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
ЦСКА (мол) - Рубин (мол): обзор матча 25 ноября 2016
ЦСКА (мол)
25.11.2016, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
1 : 1
Завершен
Рубин (мол)
84'
А. Станисавлевич
70'
Н. Голдобин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
90'
+1
Замена
Д. Гиниятуллин
️️️️
Г. Махатадзе
88'
Желтая карточка
Н. Кулалаев
86'
Желтая карточка
Г. Махатадзе
ГОЛ! 1:1!
А. Станисавлевич
84'
Желтая карточка
Т. Жамалетдинов
78'
78'
Замена
А. Шарафеев
️️️️
Д. Макеев
Замена
Н. Титов
️️️️
К. Леонов
75'
70'
ГОЛ! 0:1!
Н. Голдобин
69'
Замена
А. Алукаев
️️️️
А. Миронов
63'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
Г. Арутюнян
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
Р. Кривулькин
60'
Желтая карточка
К. Кучаев
54'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
Т. Пухов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
61
Кирилл Леонов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
51
Никита Кулалаев
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
11
Даниил Макеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
89
Данил Неплюев
ПЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
49
Никита Титов
ЦП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
87
Артур Алукаев
ЦФ
62
Артур Ковалик
ЦФ
4-1-2-2-1
98
Овчинников
4
Маклаков
92
Станисавлевич
99
Алибеков
19
Кривулькин
18
Кучаев
61
Леонов
80
Хосонов
19
Олейников
7
Пухов
75
Жамалетдинов
3-3-2-2
1
Акмурзин
81
Сафеев
8
Шабанов
83
Кузнецов
21
Махатадзе
51
Кулалаев
84
Миронов
10
Джалилов
97
Голдобин
11
Макеев
56
Арутюнян
61
Леонов
49
Титов
49
Титов
61
Леонов
19
Кривулькин
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
19
Кривулькин
7
Пухов
21
Тикнизян
21
Тикнизян
7
Пухов
56
Арутюнян
99
Каменщиков
99
Каменщиков
56
Арутюнян
84
Миронов
87
Алукаев
87
Алукаев
84
Миронов
11
Макеев
11
Шарафеев
11
Шарафеев
11
Макеев
21
Махатадзе
40
Гиниятуллин
40
Гиниятуллин
21
Махатадзе
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Рубин (мол)
89
Данил Неплюев
ПЗ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
18
Артем Аванесян
ЛВ
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
62
Артур Ковалик
ЦФ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Остались в запасе
89
Данил Неплюев
ПЗ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
18
Артем Аванесян
ЛВ
22
Георгий Кырнац
ВР
Остались в запасе
62
Артур Ковалик
ЦФ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Музыченко
(Вологда)
Стадион:
Октябрь
Новости команд
Все
ЦСКА (мол)
Рубин (мол)
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+