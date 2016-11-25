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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Бетис
Эйбар - Бетис: обзор матча 25 ноября 2016
Эйбар
25.11.2016, пятница, 22:45
Испания. Примера, 13 тур
3 : 1
Завершен
Бетис
19'
П. Леон
23'
С. Энрих
90+2'
Кике
84'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Бетис
ГОЛ! 3:1!
Кике
90'
+2
84'
ГОЛ! 2:1!
Р. Кастро
Замена
Бебе
️️️️
Т. Инуи
83'
+1
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
А. Гонсалес
83'
Замена
Кике
️️️️
С. Энрих
74'
72'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
70'
Замена
Ф. Гутьеррес
️️️️
Петрос
45'
Замена
А. Санабрия
️️️️
А. Манди
28'
Замена
А. Сехудо
️️️️
Хоакин
ГОЛ! 2:0!
С. Энрих
Пас отдал
Т. Инуи
23'
ГОЛ! 1:0!
П. Леон
19'
17'
Красная карточка
К. Пиччини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
4
Фран Рико
ПП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
4
Райан Донк
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Кике
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-2-3-1
13
Риесго
13
Луна
23
Арбилья
4
Рамис
24
Лежен
14
Дани Гарсия
4
Рико
14
Инуи
8
Гонсалес
14
Леон
9
Энрих
3-3-2-1-1
1
Адан
3
Мартинес
2
Пеццелла
18
Гонсалес
12
Пиччини
6
Петрос
2
Манди
4
Донк
25
Себальос
17
Хоакин
24
Кастро
14
Инуи
12
Бебе
12
Бебе
14
Инуи
8
Гонсалес
8
Эскаланте
8
Эскаланте
8
Гонсалес
9
Энрих
19
Кике
19
Кике
9
Энрих
6
Петрос
21
Гутьеррес
21
Гутьеррес
6
Петрос
17
Хоакин
16
Сехудо
16
Сехудо
17
Хоакин
2
Манди
19
Санабрия
19
Санабрия
2
Манди
Остались в запасе
Эйбар
Бетис
13
Йоель Родригес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Эйбар - Бетис
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Окон Арраис
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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