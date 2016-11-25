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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Факел
Тамбов - Факел: обзор матча 25 ноября 2016
Тамбов
25.11.2016, пятница, 13:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
4 : 0
Завершен
Факел
4'
А. Алумона
43'
А. Алумона
58'
Д. Дорожкин
73'
А. Часовских
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Факел
Замена
В. Запрудских
️️️️
М. Трусевич
88'
Замена
А. Дутов
️️️️
О. Чернышов
82'
Замена
М. Тыняный
️️️️
А. Алумона
79'
75'
Желтая карточка
Д. Иванов
73'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
М. Бирюков
ГОЛ! 4:0!
А. Часовских
73'
69'
Замена
М. Осипенко
️️️️
Г. Бурнаш
Замена
А. Часовских
️️️️
Д. Дорожкин
65'
ГОЛ! 3:0!
Д. Дорожкин
58'
57'
Замена
А. Козлов
️️️️
И. Альшин
54'
Желтая карточка
И. Альшин
54'
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Мурнин
ГОЛ! 2:0!
А. Алумона
43'
28'
Желтая карточка
А. Трошечкин
Желтая карточка
О. Чернышов
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Алумона
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
7
Олег Чернышов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
18
Александр Алумона
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
21
Никита Андреев
ПП
15
Андрей Часовских
ЦФ
3
Михаил Тыняный
ЦФ
Факел
88
Виталий Мельниченко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
7
Александр Козлов
ПП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
4-3-1-2
81
Смирнов
55
Шляков
3
Шабанов
20
Столяренко
22
Рыбин
30
Трусевич
25
Поярков
15
Сорокин
7
Чернышов
18
Алумона
13
Дорожкин
4-1-2-1-2
1
Саутин
15
Тихий
93
Бурнаш
13
Иванов
71
Багаев
5
Трошечкин
27
Мурнин
10
Лукьяновс
10
Альшин
88
Болов
17
Бирюков
13
Дорожкин
15
Часовских
15
Часовских
13
Дорожкин
18
Алумона
3
Тыняный
3
Тыняный
18
Алумона
30
Трусевич
68
Запрудских
68
Запрудских
30
Трусевич
7
Чернышов
66
Дутов
66
Дутов
7
Чернышов
17
Бирюков
19
Мичуренков
19
Мичуренков
17
Бирюков
93
Бурнаш
55
Осипенко
55
Осипенко
93
Бурнаш
27
Мурнин
9
Нагибин
9
Нагибин
27
Мурнин
10
Альшин
7
Козлов
7
Козлов
10
Альшин
Остались в запасе
Тамбов
Факел
1
Даниил Гавиловский
ВР
21
Никита Андреев
ПП
88
Виталий Мельниченко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
1
Даниил Гавиловский
ВР
21
Никита Андреев
ПП
Остались в запасе
88
Виталий Мельниченко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Тамбов - Факел
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Родина
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