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    Расписание матчей 16-11-2016

    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017), 12 тур
    16 ноября, среда
    00:00
    Эквадор
    3:0
    Венесуэла
    Матч завершен
    16 ноября, среда
    02:30
    Чили
    3:1
    Уругвай
    Матч завершен
    16 ноября, среда
    02:30
    Аргентина
    3:0
    Колумбия
    Матч завершен
    16 ноября, среда
    05:15
    Перу
    0:2
    Бразилия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2016/2017), 2 тур
    16 ноября, среда
    01:05
    Гондурас
    3:1
    Тринидад и Тобаго
    Матч завершен
    16 ноября, среда
    05:05
    Коста-Рика
    4:0
    США
    Матч завершен
    16 ноября, среда
    05:05
    Панама
    0:0
    Мексика
    Матч завершен
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