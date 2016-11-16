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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Аргентина - Колумбия
Аргентина - Колумбия: обзор матча 16 ноября 2016
Аргентина
16.11.2016, среда, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур
3 : 0
Завершен
Колумбия
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Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Где смотреть матч:
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