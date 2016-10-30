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    Расписание матчей 30-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 33 тур
    30 октября, воскресенье
    00:30
    Сантос
    1:0
    Палмейрас
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    00:30
    Фигейренсе
    0:0
    Гремио
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2016/2017), 19 тур
    30 октября, воскресенье
    09:00
    СКА-Хабаровск
    1:0
    Тосно
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    12:00
    Тюмень
    2:3
    Енисей
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    13:00
    Сибирь
    0:0
    Луч
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    13:30
    Тамбов
    0:0
    Нефтехимик
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Шинник
    2:3
    Динамо
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    15:00
    Мордовия
    1:0
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    16:00
    Химки
    1:0
    Спартак-2
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Кубань (ЛФЛ)
    1:0
    Волгарь
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Факел
    1:0
    Зенит-2
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Сокол
    1:0
    Балтика
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 12 тур
    30 октября, воскресенье
    12:00
    Урал
    1:4
    Ахмат
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    14:30
    Арсенал
    0:2
    Уфа
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Зенит
    1:0
    Томь
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    19:30
    Анжи
    0:0
    Краснодар
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 9 тур
    30 октября, воскресенье
    13:30
    Истанбул Башакшехир
    5:1
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    16:00
    Трабзонспор
    2:2
    Ризеспор
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    19:00
    Фенербахче
    5:0
    Карабюкспор
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 12 тур
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Рубин (мол)
    2:1
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Оренбург (мол)
    1:2
    Кр. Советов (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 14 тур
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Ротор
    3:2
    Легион
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    14:00
    СКА
    1:0
    Чайка
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    14:30
    Дружба
    1:0
    Краснодар-2
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    16:00
    Афипс
    1:4
    Армавир
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:00
    Биолог-Новокубанск
    1:2
    ФК Сочи-2013
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:00
    Алания
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:00
    Черноморец
    1:0
    Ангушт
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 15 тур
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Торпедо
    1:1
    Рязань
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    15:00
    Энергомаш
    4:0
    Арсенал-2
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    16:00
    Сатурн
    1:0
    Динамо Бр
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:00
    Металлург Л
    1:0
    Авангард
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:00
    Зенит
    3:0
    Чертаново
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 15 тур
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Волга
    1:0
    Знамя Труда
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    15:00
    Сочи
    2:0
    Домодедово
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    15:00
    Спартак К
    2:2
    Москва
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:00
    Олимп-Долгопрудный
    2:0
    Текстильщик
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:00
    Коломна
    2:0
    Строгино
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 12 тур
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Жирона
    3:0
    Нумансия
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Севилья
    2:0
    Эльче
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:00
    Луго
    0:1
    Кадис
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:00
    УКАМ Мурсия
    0:1
    Реал Ов
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:00
    Алькоркон
    1:0
    Мирандес
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:00
    Химнастик
    2:2
    Мальорка
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    22:00
    Леванте
    1:1
    Хетафе
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 10 тур
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Эйбар
    2:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:15
    Атлетик
    1:1
    Осасуна
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:30
    Бетис
    0:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    22:45
    Лас-Пальмас
    3:3
    Сельта
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 27 тур
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Слуцк
    0:1
    Минск
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    16:00
    Городея
    0:0
    Ислочь
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:00
    Торпедо-БелАЗ
    2:0
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 11 тур
    30 октября, воскресенье
    14:30
    Аталанта
    3:0
    Дженоа
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Кротоне
    2:0
    Кьево
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Лацио
    2:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Милан
    1:0
    Пескара
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Эмполи
    0:0
    Рома
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    22:45
    Сампдория
    1:0
    Интер
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 11 тур
    30 октября, воскресенье
    14:30
    Зволле
    3:1
    Гоу Эхед Иглс
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    16:30
    Утрехт
    1:1
    НЕК
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    16:30
    Фейеноорд
    2:2
    Херенвен
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:45
    АДО Ден Хааг
    0:1
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 13 тур
    30 октября, воскресенье
    15:00
    Заря
    2:1
    Звезда К
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:00
    Ворскла
    2:2
    Александрия
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:30
    Сталь
    1:1
    Днепр
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 15 тур
    30 октября, воскресенье
    15:00
    Бирмингем Сити
    1:1
    Астон Вилла
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 15 тур
    30 октября, воскресенье
    15:00
    Сендерийск
    2:0
    Хорсенс
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:00
    Брондбю
    2:0
    Ольборг
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:00
    Мидтьюлланд
    1:3
    Копенгаген
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2016/2017), 13 тур
    30 октября, воскресенье
    15:45
    Лозанна-Спорт
    2:3
    Люцерн
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    15:45
    Янг Бойз
    5:0
    Вадуц
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:00
    Санкт-Галлен
    0:0
    Тун
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 9 тур
    30 октября, воскресенье
    16:00
    Панатинаикос
    2:0
    Ираклис
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:15
    Астерас
    1:0
    Левадиакос
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:15
    Верия
    0:0
    Платаниас
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:30
    ПАОК
    1:0
    АЕК
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 12 тур
    30 октября, воскресенье
    16:30
    Градец-Кралове
    3:4
    Карвина
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Яблонец
    0:0
    Славия
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:30
    Богемианс 1905
    2:1
    Слован
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:30
    Дукла
    0:1
    Виктория
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 13 тур
    30 октября, воскресенье
    16:30
    Остенде
    3:1
    Стандард
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:00
    Мехелен
    2:0
    Гент
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    22:00
    Ваасланд-Беверен
    2:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    22:00
    Роял Мускрон-Перувельц
    0:1
    Кортрейк
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 10 тур
    30 октября, воскресенье
    16:30
    Эвертон
    2:0
    Вест Хэм
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    19:00
    Саутгемптон
    0:2
    Челси
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 11 тур
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Ницца
    4:1
    Нант
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    19:00
    Ренн
    1:0
    Метц
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    22:45
    Марсель
    0:0
    Бордо
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 9 тур
    30 октября, воскресенье
    17:30
    Хоффенхайм
    1:0
    Герта
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    19:30
    Кельн
    3:0
    Гамбург
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2016/2017), 13 тур
    30 октября, воскресенье
    18:30
    Аустрия
    2:0
    Штурм
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 9 тур
    30 октября, воскресенье
    19:00
    Арука
    1:0
    Маритиму
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    21:00
    Риу Аве
    0:3
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    23:15
    Брага
    2:1
    Белененсеш
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 29 тур
    30 октября, воскресенье
    20:00
    Буде-Глимт
    0:2
    Викинг
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:00
    Волеренга
    1:1
    Лиллестрем
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:00
    Мольде
    3:0
    Стабек
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:00
    Одд
    3:1
    Согндаль
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:00
    Олесунн
    3:3
    Хаугесунд
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:00
    Сарпсборг 08
    2:2
    Тромсе
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:00
    Старт
    1:2
    Бранн
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:00
    Стремсгодсет
    2:0
    Русенборг
    Матч завершен
    США. МЛС 2016, 1/4 финала, первый матч
    30 октября, воскресенье
    22:00
    Монреаль Импакт
    1:0
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
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