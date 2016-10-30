сентябрь 2016
октябрь 2016
Бразилия. Серия А 2016, 33 тур
Россия. ФНЛ (2016/2017), 19 тур
30 октября, воскресенье
09:00
Матч завершен
30 октября, воскресенье
13:30
Матч завершен
30 октября, воскресенье
15:00
Матч завершен
30 октября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 12 тур
Турция. Суперлига (2016/2017), 9 тур
30 октября, воскресенье
13:30
Матч завершен
30 октября, воскресенье
16:00
Матч завершен
30 октября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 12 тур
30 октября, воскресенье
14:00
Матч завершен
30 октября, воскресенье
14:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 14 тур
30 октября, воскресенье
14:30
Матч завершен
30 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
30 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 15 тур
30 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 15 тур
30 октября, воскресенье
14:00
Матч завершен
30 октября, воскресенье
15:00
Матч завершен
30 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2016/2017), 12 тур
30 октября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Испания. Примера (2016/2017), 10 тур
Беларусь. Высшая лига 2016, 27 тур
30 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2016/2017), 11 тур
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 11 тур
30 октября, воскресенье
14:30
Матч завершен
30 октября, воскресенье
18:45
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 13 тур
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 15 тур
30 октября, воскресенье
15:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2016/2017), 15 тур
30 октября, воскресенье
15:00
Матч завершен
30 октября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2016/2017), 13 тур
30 октября, воскресенье
15:45
Матч завершен
30 октября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2016/2017), 9 тур
Чехия. Синот Лига (2016/2017), 12 тур
Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 13 тур
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 10 тур
Франция. Лига 1 (2016/2017), 11 тур
Германия. Бундеслига (2016/2017), 9 тур
Австрия. Бундеслига (2016/2017), 13 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 9 тур
30 октября, воскресенье
21:00
Матч завершен
30 октября, воскресенье
23:15
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 29 тур
30 октября, воскресенье
20:00
Матч завершен
30 октября, воскресенье
20:00
Матч завершен
30 октября, воскресенье
20:00
Матч завершен
30 октября, воскресенье
20:00
Матч завершен
США. МЛС 2016, 1/4 финала, первый матч
30 октября, воскресенье
22:00
Матч завершен