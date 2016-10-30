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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сассуоло
Лацио - Сассуоло: обзор матча 30 октября 2016
Лацио
30.10.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
50'
С. Лулич
55'
Ч. Иммобиле
57'
Г. Дефрель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сассуоло
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
Ч. Иммобиле
86'
Замена
А. Мургиа
️️️️
С. Милинкович-Савич
82'
81'
Замена
А. Рагуса
️️️️
Э. Терранова
71'
Замена
А. Дункан
️️️️
Д. Бьондини
Замена
Л. Билья
️️️️
Б. Кейта
61'
57'
ГОЛ! 2:1!
Г. Дефрель
Пас отдал
М. Политано
56'
Замена
А. Матри
️️️️
К. Делл'Орко
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Ш. Раду
55'
ГОЛ! 1:0!
С. Лулич
50'
Желтая карточка
С. Лулич
36'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
35'
33'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
71
Фране Прце
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
11
Федерико Риччи
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-3-1-2
22
Маркетти
8
Баста
29
Худт
13
Уоллес
26
Раду
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
7
Андерсон
17
Кейта
9
Иммобиле
3-2-2-2-1
47
Консильи
13
Пелузо
20
Терранова
15
Делл'Орко
14
Лирола
15
Ачерби
8
Сенси
8
Бьондини
21
Политано
7
Пеллегрини
92
Дефрель
20
Милинкович-Савич
11
Мургиа
11
Мургиа
20
Милинкович-Савич
17
Кейта
6
Билья
6
Билья
17
Кейта
9
Иммобиле
20
Джорджевич
20
Джорджевич
9
Иммобиле
20
Терранова
32
Рагуса
32
Рагуса
20
Терранова
8
Бьондини
32
Дункан
32
Дункан
8
Бьондини
15
Делл'Орко
21
Матри
21
Матри
15
Делл'Орко
Остались в запасе
Лацио
Сассуоло
71
Фране Прце
ЦЗ
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
71
Фране Прце
ЦЗ
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Лацио - Сассуоло
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Олимпико
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