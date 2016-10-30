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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Уфа
Арсенал - Уфа: обзор матча 30 октября 2016
Арсенал
30.10.2016, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Уфа
45+1'
С. Игбун
80'
К. Фатай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Уфа
86'
Замена
Марсиньо
️️️️
А. Засеев
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Ж. Вергара
85'
80'
ГОЛ! 0:2!
К. Фатай
Пас отдал
Д. Сысуев
79'
Замена
В. Кротов
️️️️
О. Ваньек
74'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
С. Игбун
65'
Желтая карточка
И. Безденежных
Замена
О. Власов
️️️️
Р. Мухаметшин
58'
53'
Желтая карточка
А. Засеев
Желтая карточка
А. Хагуш
53'
Желтая карточка
Ж. Вергара
50'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
С. Игбун
Пас отдал
О. Ваньек
25'
Желтая карточка
А. Никитин
7'
Желтая карточка
С. Игбун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Уфа
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
10
Марсиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
3-2-1-2-1
36
Левашов
21
Вергара
6
Беляев
29
Горбатюк
8
Тесак
14
Хагуш
20
Стеклов
23
Горбатенко
18
Бурмистров
23
Мухаметшин
3-3-2-2
88
Шелия
3
Аликин
5
Васин
4
Никитин
27
Живоглядов
13
Засеев
33
Сухов
87
Безденежных
90
Ваньек
44
Игбун
7
Фатай
23
Мухаметшин
84
Власов
84
Власов
23
Мухаметшин
21
Вергара
14
Аппаев
14
Аппаев
21
Вергара
44
Игбун
8
Сысуев
8
Сысуев
44
Игбун
90
Ваньек
57
Кротов
57
Кротов
90
Ваньек
13
Засеев
10
Марсиньо
10
Марсиньо
13
Засеев
Остались в запасе
Арсенал
Уфа
32
Андрей Горбанец
АП
31
Алексей Березин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
72
Андрей Батютин
ЛВ
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
31
Алексей Березин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Арсенал - Уфа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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