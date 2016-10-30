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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Балтика
Сокол - Балтика: обзор матча 30 октября 2016
Сокол
30.10.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
8'
А. Дудолев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Балтика
84'
Замена
В. Пономарев
️️️️
В. Сармонт
Замена
Н. Дергачев
️️️️
А. Хрущев
84'
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Ходырев
75'
71'
Замена
Р. Славнов
️️️️
К. Родионов
Замена
А. Домшинский
️️️️
А. Мануковский
69'
65'
Замена
А. Сердюк
️️️️
А. Подбельцев
Желтая карточка
А. Мануковский
54'
46'
Замена
Е. Бутаков
️️️️
С. Помогаев
Замена
Р. Паштов
️️️️
А. Дудолев
46'
41'
Желтая карточка
П. Соломатин
Желтая карточка
А. Васянович
34'
17'
Желтая карточка
А. Подбельцев
ГОЛ! 1:0!
А. Дудолев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
78
Семен Помогаев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Захаряк
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
77
Руслан Паштов
ПП
90
Алексей Домшинский
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
8
Евгений Цимбал
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
7
Артем Сердюк
ЦФ
4-4-2
16
Федоров
3
Пасько
21
Ходырев
80
Климов
30
Васянович
17
Хрущев
8
Мануковский
5
Платика
18
Дудолев
88
Галыш
77
Романенко
3-2-2-1-2
95
Вамбольт
18
Марущак
39
Сармонт
22
Родионов
13
Тимофеев
13
Почивалин
78
Помогаев
93
Каленкович
8
Малеев
31
Соломатин
9
Подбельцев
8
Мануковский
90
Домшинский
90
Домшинский
8
Мануковский
17
Хрущев
11
Дергачев
11
Дергачев
17
Хрущев
21
Ходырев
28
Семенов
28
Семенов
21
Ходырев
18
Дудолев
77
Паштов
77
Паштов
18
Дудолев
9
Подбельцев
7
Сердюк
7
Сердюк
9
Подбельцев
78
Помогаев
24
Бутаков
24
Бутаков
78
Помогаев
39
Сармонт
19
Пономарев
19
Пономарев
39
Сармонт
22
Родионов
4
Славнов
4
Славнов
22
Родионов
Остались в запасе
Сокол
Балтика
22
Денис Магадиев
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
16
Михаил Барановский
ВР
8
Евгений Цимбал
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Игорь Захаряк
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
8
Евгений Цимбал
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Игорь Захаряк
Статистика матча Сокол - Балтика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Небогатиков
(Казань)
Стадион:
Локомотив
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