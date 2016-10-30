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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - НЕК
Утрехт - НЕК: обзор матча 30 октября 2016
Утрехт
30.10.2016, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 11 тур
1 : 1
Завершен
НЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - НЕК
Желтая карточка
П. Йостен
89'
Замена
А. Людвиг
️️️️
Я. Аюб
79'
Замена
П. Йостен
️️️️
Н. Баразит
79'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
87
Роббин Рюйтер
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
НЕК
4
Войцех Голла
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
8
Грегор Брайнбург
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Утрехт
24
Кевин Конбой
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
18
Рубио Рубин
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
2-4-2
87
Рюйтер
3
Лиувен
20
Труп
14
Янссен
4
Амрабат
8
Аюб
13
Штридер
10
Баразит
22
Аллер
2-2-1
4
Голла
4
Думич
8
Брайнбург
12
Бикел
7
Майи
8
Аюб
11
Людвиг
11
Людвиг
8
Аюб
10
Баразит
17
Йостен
17
Йостен
10
Баразит
Остались в запасе
Утрехт
НЕК
18
Рубио Рубин
ЦФ
24
Кевин Конбой
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
18
Рубио Рубин
ЦФ
24
Кевин Конбой
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Утрехт - НЕК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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