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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Астон Вилла
Бирмингем Сити - Астон Вилла: обзор матча 30 октября 2016
Бирмингем Сити
30.10.2016, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
71'
Д. Дэвис
29'
Г. Гарднер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Астон Вилла
Замена
П. Робинсон
️️️️
Р. Уиггинс
90'
87'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Э. Вествуд
81'
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Ж. Айю
Желтая карточка
Д. Дэвис
72'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дэвис
71'
Замена
Д. Коттерилл
️️️️
М. Кифтенбельд
70'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Ч. Адамс
65'
63'
Желтая карточка
Ж. Айю
59'
Желтая карточка
Э. Вествуд
29'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гарднер
Пас отдал
Ж. Айю
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
28'
26'
Замена
Р. МакКормак
️️️️
А. Адома
3'
Желтая карточка
Ж. Амави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ПП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
37
Альберт Адома
РФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Рис Браун
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
4-5-1
29
Кушчак
22
Уиггинс
5
Шоттон
5
Моррисон
23
Спектор
19
Магома
25
Глисон
34
Адамс
8
Кифтенбельд
16
Дэвис
8
Дональдсон
4-1-2-3
95
Голлини
21
Хаттон
17
Бэйкер
17
Честер
23
Амави
8
Вествуд
20
Гарднер
15
Йединак
37
Адома
26
Коджиа
10
Айю
22
Уиггинс
4
Робинсон
4
Робинсон
22
Уиггинс
8
Кифтенбельд
11
Коттерилл
11
Коттерилл
8
Кифтенбельд
34
Адамс
10
Юткевич
10
Юткевич
34
Адамс
37
Адома
44
МакКормак
44
МакКормак
37
Адома
8
Вествуд
39
Жестеде
39
Жестеде
8
Вествуд
10
Айю
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
10
Айю
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Астон Вилла
1
Адам Легздиньш
ВР
10
Рис Браун
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
10
Рис Браун
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Бирмингем Сити - Астон Вилла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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