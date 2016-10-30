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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Андерлехт
Беверен - Андерлехт: обзор матча 30 октября 2016
Беверен
30.10.2016, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Андерлехт
9'
З. Гано
32'
Й. Колс
10'
Л. Теодорчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Андерлехт
85'
Желтая карточка
Л. Теодорчик
77'
Вторая желтая
С. Баджи
Желтая карточка
Л. Котелеш
76'
74'
Желтая карточка
С. Баджи
Желтая карточка
С. Схрайверс
66'
58'
Замена
Х. Харбауи
️️️️
Б. Нуйтинк
ГОЛ! 2:1!
Й. Колс
32'
Замена
Н. де Шуттер
️️️️
О. Мини
28'
10'
ГОЛ! 1:1!
Л. Теодорчик
ГОЛ! 1:0!
З. Гано
9'
Красная карточка
И. Сек
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беверен
26
Ласло Котелеш
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
32
Оливье Мини
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
24
Йенс Колс
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
28
Флориано Ванзо
ЦФ
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
18
Франк Ашампонг
ЛВ
94
Софьян Ханни
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Беверен
18
Мервиль Гобле
ВР
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
7
Александар Болевич
ЦФ
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
17
Массимо Бруно
ПВ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
49
Йорн Ванкамп
ЦФ
1-4-3
26
Котелеш
4
Камачо
18
Янс
15
Сек
24
Колс
32
Мини
28
Ванзо
8
Схрайверс
9
Гано
2-5-2-1
33
Руф
17
Нуйтинк
41
Сова
25
Баджи
10
Станчу
18
Тилеманс
18
Дендокер
17
Капель
94
Ханни
18
Ашампонг
91
Теодорчик
32
Мини
3
де Шуттер
3
де Шуттер
32
Мини
17
Нуйтинк
99
Харбауи
99
Харбауи
17
Нуйтинк
Остались в запасе
Беверен
Андерлехт
18
Мервиль Гобле
ВР
7
Александар Болевич
ЦФ
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
17
Массимо Бруно
ПВ
49
Йорн Ванкамп
ЦФ
Остались в запасе
18
Мервиль Гобле
ВР
7
Александар Болевич
ЦФ
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
17
Массимо Бруно
ПВ
49
Йорн Ванкамп
ЦФ
Статистика матча Беверен - Андерлехт
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
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