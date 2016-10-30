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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Енисей
Тюмень - Енисей: обзор матча 30 октября 2016
Тюмень
30.10.2016, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 3
Завершен
Енисей
35'
Х. Мамтов (П)
52'
В. Лешонок
45+1'
О. Ланин
59'
Е. Иванов
80'
А. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Енисей
90'
Замена
М. Комков
️️️️
А. Ломакин
85'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
Е. Иванов
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Пустозеров
85'
Желтая карточка
Н. Теленков
82'
80'
ГОЛ! 2:3!
А. Козлов
Желтая карточка
П. Шакуро
79'
72'
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Камеш
Замена
Н. Теленков
️️️️
Д. Кленкин
70'
59'
ГОЛ! 2:2!
Е. Иванов
55'
Замена
М. Васильев
️️️️
В. Кичин
ГОЛ! 2:1!
В. Лешонок
52'
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Павленко
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
О. Ланин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мамтов
35'
34'
Красная карточка
А. Малоян
Красная карточка
К. Ахмедов
31'
27'
Желтая карточка
В. Кичин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
3-5-1-1
35
Смирнов
55
Гузь
77
Павленко
90
Шакуро
13
Шляпкин
3
Ахмедов
27
Чудин
4
Кленкин
4
Пустозеров
7
Чуканов
9
Мамтов
4-1-4-1
1
Опарин
4
Чичерин
35
Гультяев
23
Чернов
2
Кичин
64
Ланин
8
Иванов
90
Ломакин
10
Алиев
33
Камеш
0
Малоян
4
Кленкин
20
Теленков
20
Теленков
4
Кленкин
77
Павленко
9
Лешонок
9
Лешонок
77
Павленко
4
Пустозеров
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
4
Пустозеров
2
Кичин
23
Васильев
23
Васильев
2
Кичин
8
Иванов
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
8
Иванов
90
Ломакин
10
Комков
10
Комков
90
Ломакин
33
Камеш
32
Козлов
32
Козлов
33
Камеш
Остались в запасе
Тюмень
Енисей
35
Игорь Телков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Денис Вавилин
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Денис Вавилин
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Тюмень - Енисей
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
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СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Геолог
Где смотреть матч:
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