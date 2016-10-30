Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Рома
Эмполи - Рома: обзор матча 30 октября 2016
Эмполи
30.10.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Рома
90'
+3
Желтая карточка
М. Салах
83'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Д. Де Росси
Желтая карточка
А. Тельо
76'
Замена
М. Бюхель
️️️️
А. Диуссе
75'
68'
Замена
Жуан
️️️️
А. Рюдигер
Замена
М. Маккароне
️️️️
А. Джилардино
68'
Желтая карточка
А. Джилардино
67'
67'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Желтая карточка
А. Диуссе
62'
Замена
А. Тельо
️️️️
Р. Крунич
55'
53'
Замена
Б. Перес
️️️️
Эмерсон
Желтая карточка
М. Паскуаль
35'
30'
Желтая карточка
К. Манолас
Желтая карточка
Д. Беллуски
18'
Желтая карточка
Ф. Везели
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
33
Раде Крунич
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
15
Жуан
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-2-1-2
11
Кроче
21
Паскуаль
21
Коста
55
Беллуски
34
Везели
10
Диуссе
33
Крунич
17
Сапонара
20
Пуччарелли
19
Джилардино
4-1-2-2-1
13
Щесны
44
Манолас
17
Фасио
22
Рюдигер
33
Эмерсон
5
Паредес
16
Де Росси
44
Наингголан
10
Салах
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
10
Диуссе
10
Бюхель
10
Бюхель
10
Диуссе
33
Крунич
70
Тельо
70
Тельо
33
Крунич
19
Джилардино
7
Маккароне
7
Маккароне
19
Джилардино
22
Рюдигер
15
Жуан
15
Жуан
22
Рюдигер
33
Эмерсон
33
Перес
33
Перес
33
Эмерсон
16
Де Росси
8
Перотти
8
Перотти
16
Де Росси
Остались в запасе
Эмполи
Рома
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Эмполи - Рома
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
Новости команд
Все
Эмполи
Рома
Итальянский клуб подписал контракт с псом
Вчера, 19:39
1
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Итальянский клуб подписал контракт с псом
Вчера, 19:39
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+