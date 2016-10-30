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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Сельта
Лас-Пальмас - Сельта: обзор матча 30 октября 2016
Лас-Пальмас
30.10.2016, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 10 тур
3 : 3
Завершен
Сельта
52'
П. Бигас
66'
Х. Виера (П)
68'
К. Боатенг
6'
Д. Васс
14'
Я. Аспас
21'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Сельта
90'
Желтая карточка
М. Диас
Желтая карточка
Момо
88'
Замена
М. Гарсия
️️️️
С. Араухо
85'
76'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Д. Васс
Замена
Момо
️️️️
Тана
75'
74'
Желтая карточка
Д. Васс
69'
Замена
Х. Кастро
️️️️
П. Систо
ГОЛ! 3:3!
К. Боатенг
Пас отдал
Мичел
68'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Х. Виера
66'
65'
Вторая желтая
С. Гомес
Замена
М. Ливайя
️️️️
В. Гомес
62'
60'
Желтая карточка
П. Эрнандес
ГОЛ! 1:3!
П. Бигас
Пас отдал
Х. Виера
52'
Желтая карточка
К. Боатенг
50'
43'
Желтая карточка
Я. Аспас
40'
Желтая карточка
С. Гомес
34'
Замена
М. Диас
️️️️
Ф. Орельяна
27'
Желтая карточка
Н. Радойя
21'
ГОЛ! 0:3!
Я. Аспас
Пас отдал
Ф. Орельяна
14'
ГОЛ! 0:2!
Я. Аспас
Пас отдал
П. Систо
11'
Желтая карточка
У. Мальо
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Васс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
24
Тана
РФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
22
Неманья Радойя
ПП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
11
Момо
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-2-2-2
13
Лисоайн
5
Гарсия
6
Бигас
88
Мичел
23
Кастельяно
4
Гомес
16
Меса
27
Боатенг
10
Виера
21
Араухо
24
Тана
4-3-2-1
1
Альварес
14
Ронкалья
21
Гомес
22
Кабрал
22
Мальо
22
Радойя
77
Систо
10
Васс
14
Орельяна
19
Эрнандес
10
Аспас
21
Араухо
18
Гарсия
18
Гарсия
21
Араухо
24
Тана
11
Момо
11
Момо
24
Тана
4
Гомес
10
Ливайя
10
Ливайя
4
Гомес
10
Васс
10
Бонгонда
10
Бонгонда
10
Васс
77
Систо
17
Кастро
17
Кастро
77
Систо
14
Орельяна
21
Диас
21
Диас
14
Орельяна
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Сельта
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Лас-Пальмас - Сельта
2
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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