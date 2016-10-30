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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Герта
Хоффенхайм - Герта: обзор матча 30 октября 2016
Хоффенхайм
30.10.2016, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Герта
31'
Н. Зюле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Герта
84'
Желтая карточка
Ю. Шибер
80'
Замена
С. Аллагуи
️️️️
В. Ибишевич
Замена
А. Салаи
️️️️
Л. Рупп
78'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Демирбай
78'
75'
Желтая карточка
Аллан
72'
Замена
С. Калу
️️️️
П. Скьельбред
69'
Желтая карточка
Н. Штарк
62'
Желтая карточка
М. Вайзер
Замена
Д. Тольян
️️️️
С. Цубер
62'
57'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
А. Эссвайн
ГОЛ! 1:0!
Н. Зюле
Пас отдал
К. Демирбай
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
29
Аллан
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ПП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Флориан Бак
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
4-4-2
1
Бауманн
25
Зюле
7
Фогт
21
Хюбнер
3
Кадержабек
7
Цубер
26
Демирбай
13
Руди
10
Рупп
2
Вагнер
27
Крамарич
3-2-4-1
22
Ярстейн
4
Штарк
25
Брукс
28
Лустенбергер
22
Пекарик
8
Вайзер
35
Эссвайн
29
Аллан
5
Скьельбред
78
Харагучи
11
Ибишевич
7
Цубер
22
Тольян
22
Тольян
7
Цубер
26
Демирбай
11
Салаи
11
Салаи
26
Демирбай
11
Ибишевич
9
Аллагуи
9
Аллагуи
11
Ибишевич
35
Эссвайн
20
Шибер
20
Шибер
35
Эссвайн
5
Скьельбред
8
Калу
8
Калу
5
Скьельбред
Остались в запасе
Хоффенхайм
Герта
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Хоффенхайм - Герта
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Кортус
(Ретенбах-ан-дер-Пегниц)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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