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Эвертон - Вест Хэм
Эвертон - Вест Хэм: обзор матча 30 октября 2016
Эвертон
30.10.2016, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
50'
Р. Лукаку
76'
Р. Баркли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вест Хэм
89'
Желтая карточка
М. Антонио
Замена
А. Леннон
️️️️
Р. Баркли
88'
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Я. Боласи
83'
78'
Замена
С. Фегули
️️️️
М. Ланзини
ГОЛ! 2:0!
Р. Баркли
Пас отдал
Р. Лукаку
76'
Желтая карточка
Б. Овьедо
74'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
К. Миральяс
72'
71'
Замена
С. Дзадза
️️️️
Э. Фернандес
67'
Желтая карточка
У. Рид
61'
Замена
А. Айю
️️️️
П. Мба Обьянг
54'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Я. Боласи
50'
Желтая карточка
И. Гуйе
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
6
Росс Баркли
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Эвертон
56
Матеуш Хевельт
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Жоэль
16
Овьедо
26
Мори
5
Уилльямс
23
Коулмен
5
Гуйе
18
Бэрри
11
Боласи
6
Баркли
9
Лукаку
87
Миральяс
3-1-3-2-1
13
Адриан
6
Фернандес
23
Рид
21
Огбонна
8
Куяте
16
Нобл
14
Мба Обьянг
3
Крессуэлл
10
Пайет
22
Ланзини
18
Антонио
11
Боласи
19
Ягиелка
19
Ягиелка
11
Боласи
87
Миральяс
8
Клеверли
8
Клеверли
87
Миральяс
6
Баркли
12
Леннон
12
Леннон
6
Баркли
22
Ланзини
8
Фегули
8
Фегули
22
Ланзини
14
Мба Обьянг
24
Айю
24
Айю
14
Мба Обьянг
6
Фернандес
11
Дзадза
11
Дзадза
6
Фернандес
Остались в запасе
Эвертон
Вест Хэм
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
56
Матеуш Хевельт
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
12
Даррен Рэндольф
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
56
Матеуш Хевельт
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Эвертон - Вест Хэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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