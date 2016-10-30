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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Томь
Зенит - Томь: обзор матча 30 октября 2016
Зенит
30.10.2016, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Томь
26'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Томь
Желтая карточка
А. Юсупов
90'
+2
89'
Желтая карточка
П. Кудряшов
79'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Попов
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Кокорин
78'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Маурисио
71'
Желтая карточка
Д. Кришито
67'
Замена
Р. Мак
️️️️
О. Шатов
65'
65'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Л. Дроппа
61'
Замена
С. Кузнецов
️️️️
А. Касьян
60'
Желтая карточка
Л. Дроппа
Желтая карточка
А. Витсель
49'
49'
Желтая карточка
В. Дьяков
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Дзюба
26'
15'
Желтая карточка
А. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
(К)
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
8
Маурисио
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Томь
1
Антон Коченков
ВР
9
Кирилл Комбаров
(К)
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
6
Лукаш Дроппа
ПП
18
Артем Попов
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
Зенит
96
Игорь Обухов
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-1-1-2-2
41
Кержаков
23
Чернов
13
Нету
4
Кришито
22
Анюков
8
Маурисио
27
Витсель
27
Шатов
20
Жулиано
22
Дзюба
9
Кокорин
3-2-2-2-1
1
Коченков
8
Дудиев
2
Жиров
0
Дьяков
44
Тишкин
9
Комбаров
6
Дроппа
8
Ковальчук
18
Попов
10
Бикфалви
19
Касьян
8
Маурисио
4
Юсупов
4
Юсупов
8
Маурисио
27
Шатов
21
Мак
21
Мак
27
Шатов
9
Кокорин
19
Джорджевич
19
Джорджевич
9
Кокорин
18
Попов
29
Кудряшов
29
Кудряшов
18
Попов
6
Дроппа
32
Баляйкин
32
Баляйкин
6
Дроппа
19
Касьян
10
Кузнецов
10
Кузнецов
19
Касьян
Остались в запасе
Зенит
Томь
96
Игорь Обухов
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Алексей Солосин
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Зенит - Томь
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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