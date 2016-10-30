Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Дженоа
Аталанта - Дженоа: обзор матча 30 октября 2016
Аталанта
30.10.2016, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 0
Завершен
Дженоа
36'
Я. Куртич
45+2'
Я. Куртич
84'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Дженоа
ГОЛ! 3:0!
А. Гомес
Пас отдал
А. Петанья
84'
80'
Замена
Г. Пандев
️️️️
С. Джентилетти
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Я. Куртич
64'
62'
Замена
Н. Нинкович
️️️️
М. Велозу
ГОЛ! 2:0!
Я. Куртич
Пас отдал
А. Петанья
45'
+2
45'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
45'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
О. Нтчам
Замена
Э. Жуканович
️️️️
А. Конко
36'
ГОЛ! 1:0!
Я. Куртич
Пас отдал
Р. Гальярдини
36'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Б. Драме
12'
Желтая карточка
А. Конти
6'
1'
Желтая карточка
Э. Муньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
3
Букари Драме
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
13
Андреа Конти
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
88
Дарко Лазович
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
6
Серж Гакпе
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
3-5-2
1
Бериша
23
Кальдара
5
Масиелло
25
Конко
3
Драме
27
Куртич
21
Гальярдини
8
Фройлер
13
Конти
10
Гомес
37
Петанья
4-5-1
1
Перин
6
Муньос
19
Джентилетти
8
Бурдиссо
93
Лаксальт
88
Лазович
10
Нтчам
44
Велозу
8
Ринкон
30
Ригони
30
Паволетти
27
Куртич
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
27
Куртич
3
Драме
37
Спинаццола
37
Спинаццола
3
Драме
25
Конко
87
Жуканович
87
Жуканович
25
Конко
44
Велозу
44
Нинкович
44
Нинкович
44
Велозу
10
Нтчам
18
Симеоне
18
Симеоне
10
Нтчам
19
Джентилетти
21
Пандев
21
Пандев
19
Джентилетти
Остались в запасе
Аталанта
Дженоа
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Аталанта - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Аталанта
Дженоа
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+