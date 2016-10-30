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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Локомотив (мол)
Рубин (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 30 октября 2016
Рубин (мол)
30.10.2016, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
15'
Н. Голдобин
76'
Д. Каменщиков
63'
А. Галаджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Локомотив (мол)
83'
Замена
И. Шаров
️️️️
Д. Рыбчинский
79'
Замена
И. Рубцов
️️️️
Н. Поярков
ГОЛ! 2:1!
Д. Каменщиков
76'
Желтая карточка
Г. Махатадзе
70'
Замена
А. Алукаев
️️️️
А. Миронов
68'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Г. Арутюнян
68'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
Д. Макеев
66'
63'
ГОЛ! 1:1!
А. Галаджан
58'
Замена
М. Лысов
️️️️
Р. Тугарев
Пенальти не реализован!
Г. Арутюнян
48'
46'
Замена
В. Фереферов
️️️️
А. Логашов
46'
Замена
И. Самохвалов
️️️️
И. Лапшов
ГОЛ! 1:0!
Н. Голдобин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
11
Даниил Макеев
ЦФ
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
96
Александр Вульфов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Рубин (мол)
18
Михаил Яковлев
ЛВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
87
Артур Алукаев
ЦФ
Локомотив (мол)
84
Михаил Лысов
ЛЗ
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
17
Иван Шаров
ПП
13
Илья Рубцов
ЦФ
4-2-2-2
1
Акмурзин
83
Кузнецов
8
Шабанов
82
Михайлов
97
Доронин
21
Махатадзе
84
Миронов
97
Голдобин
10
Джалилов
56
Арутюнян
11
Макеев
4-1-1-3-1
22
Лобанцев
43
Логашов
42
Лапшов
73
Рахмонов
16
Поярков
96
Вульфов
88
Галанин
20
Рыбчинский
89
Дорофеев
8
Тугарев
57
Галаджан
11
Макеев
99
Каменщиков
99
Каменщиков
11
Макеев
56
Арутюнян
18
Яковлев
18
Яковлев
56
Арутюнян
84
Миронов
87
Алукаев
87
Алукаев
84
Миронов
20
Рыбчинский
17
Шаров
17
Шаров
20
Рыбчинский
16
Поярков
13
Рубцов
13
Рубцов
16
Поярков
43
Логашов
83
Фереферов
83
Фереферов
43
Логашов
42
Лапшов
65
Самохвалов
65
Самохвалов
42
Лапшов
8
Тугарев
84
Лысов
84
Лысов
8
Тугарев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Рубин (мол) - Локомотив (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
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Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кузнецов
(Иваново)
Стадион:
Рубин
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