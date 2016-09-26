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    Расписание матчей 26-09-2016

    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 27 тур
    26 сентября, понедельник
    00:30
    Атлетико Минейро
    3:1
    Интернасьонал
    Матч завершен
    США. МЛС 2016
    26 сентября, понедельник
    02:00
    Коламбус
    2:0
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2016/2017), 14 тур
    26 сентября, понедельник
    12:00
    Луч
    0:0
    Спартак-2
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    15:30
    Енисей
    4:0
    Мордовия
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    17:00
    Тюмень
    2:0
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    18:00
    Волгарь
    1:2
    Тамбов
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    18:00
    Нефтехимик
    2:2
    Сокол
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    18:30
    Спартак-Нальчик
    1:1
    Тосно
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    18:30
    Шинник
    0:2
    Факел
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    19:00
    Зенит-2
    1:1
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    19:30
    Динамо
    1:0
    Сибирь
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    20:00
    Балтика
    0:0
    Химки
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 23 тур
    26 сентября, понедельник
    15:30
    Легион
    2:1
    Ангушт
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 12 тур
    26 сентября, понедельник
    16:00
    Носта
    0:2
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    18:00
    КАМАЗ
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    18:00
    Сызрань-2003
    1:0
    Челябинск
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    19:00
    Пари НН
    4:0
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 10 тур
    26 сентября, понедельник
    16:00
    Псков-747
    1:0
    Волга
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    17:00
    Москва
    2:3
    Домодедово
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 23 тур
    26 сентября, понедельник
    16:30
    Славия-Мозырь
    0:2
    Белшина
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    19:00
    Городея
    1:1
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 9 тур
    26 сентября, понедельник
    17:00
    Афипс
    3:0
    Кубань-2
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 8 тур
    26 сентября, понедельник
    17:00
    Амкар-Пермь
    0:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    19:30
    Рубин
    2:1
    Томь
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 10 тур
    26 сентября, понедельник
    18:00
    Энергомаш
    5:1
    Зенит
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 5 тур
    26 сентября, понедельник
    19:30
    АЕК
    0:0
    Ираклис
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 5 тур
    26 сентября, понедельник
    20:00
    Аданаспор
    3:2
    Аланьяспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 6 тур
    26 сентября, понедельник
    20:00
    Кротоне
    1:3
    Аталанта
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    22:00
    Кальяри
    2:1
    Сампдория
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 11 тур
    26 сентября, понедельник
    20:00
    Силькеборг
    5:3
    Ольборг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 25 тур
    26 сентября, понедельник
    20:00
    Стабек
    1:0
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 6 тур
    26 сентября, понедельник
    21:45
    Алавес
    3:1
    Гранада
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 6 тур
    26 сентября, понедельник
    22:00
    Белененсеш
    1:1
    Арука
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 6 тур
    26 сентября, понедельник
    22:00
    Бернли
    2:0
    Уотфорд
    Матч завершен
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