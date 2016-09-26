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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Тамбов
Волгарь - Тамбов: обзор матча 26 сентября 2016
Волгарь
26.09.2016, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 2
Завершен
Тамбов
26'
С. Зуйков (П)
56'
А. Алумона
74'
А. Алумона (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Тамбов
90'
Желтая карточка
И. Спицын
Замена
М. Жабкин
️️️️
Е. Стешин
90'
89'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
С. Шевчук
78'
Желтая карточка
Д. Поярков
74'
Замена
И. Спицын
️️️️
Д. Дорожкин
74'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Алумона
Вторая желтая
О. Шалаев
73'
Замена
А. Радченко
️️️️
И. Машуков
71'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Дышеков
69'
Желтая карточка
О. Шалаев
66'
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Алумона
54'
Замена
А. Алумона
️️️️
А. Аверьянов
46'
Замена
В. Сорокин
️️️️
О. Чернышов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Зуйков
26'
18'
Желтая карточка
А. Аверьянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
25
Рамиль Зарипов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
30
Максим Трусевич
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
18
Александр Алумона
ЦФ
3-4-1-1-1
71
Бучнев
25
Зарипов
15
Плиев
76
Стешин
23
Зуйков
33
Дышеков
18
Шалаев
11
Сутормин
99
Акбашев
11
Болонин
14
Машуков
4-4-1-1
81
Смирнов
22
Рыбин
4
Овсиенко
20
Столяренко
55
Шляков
30
Трусевич
25
Поярков
70
Шевчук
11
Аверьянов
7
Чернышов
13
Дорожкин
76
Стешин
99
Жабкин
99
Жабкин
76
Стешин
33
Дышеков
10
Букия
10
Букия
33
Дышеков
33
Дышеков
70
Кабутов
70
Кабутов
33
Дышеков
14
Машуков
27
Радченко
27
Радченко
14
Машуков
13
Дорожкин
18
Спицын
18
Спицын
13
Дорожкин
70
Шевчук
7
Каюмов
7
Каюмов
70
Шевчук
7
Чернышов
15
Сорокин
15
Сорокин
7
Чернышов
11
Аверьянов
18
Алумона
18
Алумона
11
Аверьянов
Остались в запасе
Волгарь
Тамбов
92
Алексей Скворцов
ЦФ
10
Руслан Газзаев
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
37
Александр Зяблов
ЦП
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
10
Руслан Газзаев
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
37
Александр Зяблов
ЦП
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
Статистика матча Волгарь - Тамбов
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Центральный
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