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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Гранада
Алавес - Гранада: обзор матча 26 сентября 2016
Алавес
26.09.2016, понедельник, 21:45
Испания. Примера, 6 тур
3 : 1
Завершен
Гранада
52'
Э. Мендес
66'
В. Камараса
90+3'
Дейверсон
78'
А. Кравец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Гранада
Желтая карточка
Дейверсон
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Дейверсон
90'
+3
Замена
М. Гарсия
️️️️
И. Гомес
90'
+1
Замена
Н. Крстичич
️️️️
В. Камараса
87'
Замена
Г. Токеро
️️️️
Э. Мендес
84'
78'
ГОЛ! 2:1!
А. Кравец
Пас отдал
А. Перейра
76'
Замена
И. Куэнка
️️️️
Р. Крхин
71'
Замена
А. Кравец
️️️️
О. Атцили
ГОЛ! 2:0!
В. Камараса
Пас отдал
М. Льоренте
66'
64'
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
Желтая карточка
В. Лагвардия
63'
58'
Желтая карточка
Х. Маркес
ГОЛ! 1:0!
Э. Мендес
Пас отдал
В. Камараса
52'
46'
Замена
О. Атцили
️️️️
А. Буэно
Желтая карточка
Алексис
36'
26'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
6
Виктор Камараса
ПП
11
Ибаи Гомес
ЛФ
16
Дейверсон
ЦФ
7
Эдгар Мендес
РФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Альберто Буэно
АП
21
Рене Крхин
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Пако Хемес
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
77
Омер Атцили
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
4-3-3
1
Пачеко
19
Эрнандес
4
Алексис
5
Лагвардия
17
Фемения
14
Льоренте
16
Торрес
6
Камараса
11
Гомес
16
Дейверсон
7
Мендес
3-4-2-1
13
Очоа
2
Тито
21
Рубен Везо
27
Силва
21
Крхин
16
Карсела-Гонсалес
4
Уче
10
Хави Маркес
8
Перейра
19
Буэно
18
Баррал
11
Гомес
19
Гарсия
19
Гарсия
11
Гомес
6
Камараса
7
Крстичич
7
Крстичич
6
Камараса
7
Мендес
23
Токеро
23
Токеро
7
Мендес
19
Буэно
77
Атцили
77
Атцили
19
Буэно
Атцили
11
Кравец
11
Кравец
Атцили
21
Крхин
7
Куэнка
7
Куэнка
21
Крхин
Остались в запасе
Алавес
Гранада
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
13
Ойер
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Пако Хемес
Остались в запасе
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Пако Хемес
Статистика матча Алавес - Гранада
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Мендисорроса
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