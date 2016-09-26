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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Томь
Рубин - Томь: обзор матча 26 сентября 2016
Рубин
26.09.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Томь
26'
Жонатас
79'
Р. Камболов
49'
О. Враньеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Томь
88'
Замена
А. Касьян
️️️️
Л. Дроппа
Замена
Г. Карадениз
️️️️
Д. Ткачук
79'
ГОЛ! 2:1!
Р. Камболов
Пас отдал
М. Лестьенн
79'
78'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
С. Самодин
Желтая карточка
Р. Камболов
75'
70'
Замена
К. Ковальчук
️️️️
К. Комбаров
49'
ГОЛ! 1:1!
О. Враньеш
Пас отдал
Э. Бикфалви
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Жонатас
46'
Замена
Саму
️️️️
Р. Рочина
27'
ГОЛ! 1:0!
Жонатас
Пас отдал
М. Бауэр
26'
19'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
6
Лукаш Дроппа
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
14
Саму
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Томь
1
Антон Коченков
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
90
Бурлак
3
Самбрано
26
Бауэр
88
Камболов
8
Сонг
31
Ткачук
16
Рочина
99
Канунников
9
Жонатас
3-2-2-1-1
1
Солосин
2
Жиров
0
Дьяков
22
Враньеш
9
Комбаров
26
Бордачев
6
Дроппа
17
Пугин
10
Бикфалви
22
Самодин
31
Ткачук
61
Карадениз
61
Карадениз
31
Ткачук
16
Рочина
14
Саму
14
Саму
16
Рочина
9
Жонатас
17
Лестьенн
17
Лестьенн
9
Жонатас
9
Комбаров
8
Ковальчук
8
Ковальчук
9
Комбаров
22
Самодин
32
Баляйкин
32
Баляйкин
22
Самодин
6
Дроппа
19
Касьян
19
Касьян
6
Дроппа
Остались в запасе
Рубин
Томь
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Юрий Нестеренко
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Антон Коченков
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Юрий Нестеренко
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Антон Коченков
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Рубин - Томь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
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