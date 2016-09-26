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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Уотфорд
Бернли - Уотфорд: обзор матча 26 сентября 2016
Бернли
26.09.2016, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
38'
Д. Хендрик
50'
М. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Уотфорд
Замена
М. Кайтли
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
90'
+3
Замена
С. Эрфилд
️️️️
С. Дефур
83'
75'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Р. Перейра
65'
Желтая карточка
И. Саксесс
58'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Н. Амрабат
ГОЛ! 2:0!
М. Кин
Пас отдал
С. Дефур
50'
Желтая карточка
М. Лоутон
45'
+2
45'
Замена
К. Суньига
️️️️
К. Кэткарт
ГОЛ! 1:0!
Д. Хендрик
Пас отдал
С. Дефур
38'
37'
Желтая карточка
Х. Холебас
22'
Желтая карточка
Р. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
25
Дин Марни
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
21
Эйден О'Нил
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
3-4-1-2
22
Хитон
15
Ми
5
Кин
38
Лоутон
29
Хендрик
16
Дефур
3
Уорд
7
Гудмундссон
25
Марни
21
Бойд
19
Воукс
4-1-1-1-3
1
Гомес
4
Предль
20
Кэткарт
3
Бритос
25
Холебас
6
Капу
85
Бехрами
37
Перейра
39
Амрабат
14
Дини
9
Игало
7
Гудмундссон
28
Кайтли
28
Кайтли
7
Гудмундссон
16
Дефур
37
Эрфилд
37
Эрфилд
16
Дефур
37
Перейра
29
Кенеди
29
Кенеди
37
Перейра
20
Кэткарт
18
Суньига
18
Суньига
20
Кэткарт
39
Амрабат
90
Саксесс
90
Саксесс
39
Амрабат
Остались в запасе
Бернли
Уотфорд
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
21
Эйден О'Нил
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
21
Эйден О'Нил
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Бернли - Уотфорд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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