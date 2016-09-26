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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Крылья Советов
Амкар-Пермь - Крылья Советов: обзор матча 26 сентября 2016
Амкар-Пермь
26.09.2016, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Крылья Советов
90'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Д. Мбакогу
85'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
С. Ткачев
Замена
П. Комолов
️️️️
С. Баланович
75'
Желтая карточка
Г. Джикия
63'
Замена
М. Костюков
️️️️
С. Прокофьев
62'
9'
Желтая карточка
Д. Мбакогу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Антон Шиндер
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
98
Илья Визнович
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
3-4-1-2
57
Селихов
23
Баланович
14
Джикия
3
Зайцев
30
Идову
11
Занев
5
Гол
2
Милькович
8
Огуде
10
Бодул
11
Прокофьев
3-3-2-2
1
Лория
30
Надсон
25
Концедалов
0
Таранов
4
Бато
15
Цаллагов
33
Ятченко
89
Молло
11
Ткачев
8
Паскуато
10
Мбакогу
11
Прокофьев
77
Костюков
77
Костюков
11
Прокофьев
23
Баланович
20
Комолов
20
Комолов
23
Баланович
11
Ткачев
44
Башкиров
44
Башкиров
11
Ткачев
10
Мбакогу
12
Корниленко
12
Корниленко
10
Мбакогу
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Крылья Советов
10
Давид Хурцидзе
АП
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
98
Илья Визнович
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Остались в запасе
98
Илья Визнович
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Амкар-Пермь - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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