Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Мордовия
Енисей - Мордовия: обзор матча 26 сентября 2016
Енисей
26.09.2016, понедельник, 15:30
Россия. ФНЛ, 14 тур
4 : 0
Завершен
Мордовия
49'
А. Козлов
57'
А. Козлов (П)
64'
А. Козлов (П)
73'
А. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Мордовия
78'
Желтая карточка
П. Игнатович
77'
Замена
П. Деобальд
️️️️
А. Саркисов
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Н. Чичерин
76'
Замена
М. Тихонов
️️️️
В. Камеш
76'
Замена
Е. Иванов
️️️️
О. Ланин
75'
ГОЛ! 4:0!
А. Козлов
73'
70'
Вторая желтая
М. Астафьев
Желтая карточка
А. Фатуллаев
65'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Козлов
64'
62'
Замена
А. Алхазов
️️️️
А. Амбарцумян
61'
Желтая карточка
М. Астафьев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Козлов
57'
55'
Желтая карточка
Р. Сабитов
ГОЛ! 1:0!
А. Козлов
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
27
Павел Рожков
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Максим Руднев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
94
Станислав Захарченко
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
4-2-3-1
1
Опарин
4
Чичерин
23
Чернов
23
Васильев
35
Гультяев
64
Ланин
15
Фатуллаев
33
Камеш
10
Алиев
90
Ломакин
32
Козлов
3-5-2
25
Чебану
27
Молодцов
4
Чалов
5
Багаев
4
Астафьев
33
Кренделев
34
Сабитов
22
Иванов
29
Игнатович
11
Саркисов
10
Амбарцумян
33
Камеш
44
Тихонов
44
Тихонов
33
Камеш
64
Ланин
8
Иванов
8
Иванов
64
Ланин
4
Чичерин
44
Кухарчук
44
Кухарчук
4
Чичерин
11
Саркисов
57
Деобальд
57
Деобальд
11
Саркисов
10
Амбарцумян
13
Алхазов
13
Алхазов
10
Амбарцумян
Остались в запасе
Енисей
Мордовия
27
Павел Рожков
ОП
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Денис Вавилин
ВР
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
94
Станислав Захарченко
ЦП
23
Артем Леонов
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Денис Вавилин
ВР
24
Александр Коротаев
ЦФ
Остались в запасе
94
Станислав Захарченко
ЦП
23
Артем Леонов
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Енисей - Мордовия
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
Мордовия
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+