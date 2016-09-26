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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Факел
Шинник - Факел: обзор матча 26 сентября 2016
Шинник
26.09.2016, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 2
Завершен
Факел
72'
А. Рылов
80'
В. Шахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Факел
Желтая карточка
А. Митасов
90'
+1
90'
Замена
В. Свежов
️️️️
Н. Саталкин
Замена
А. Ндри
️️️️
Т. Царикаев
82'
80'
ГОЛ! 0:2!
В. Шахов
Замена
И. Подоляк
️️️️
М. Султонов
75'
74'
Замена
И. Альшин
️️️️
Р. Болов
72'
ГОЛ! 0:1!
А. Рылов
Замена
А. Митасов
️️️️
В. Сиротов
66'
Замена
М. Лаук
️️️️
М. Земсков
61'
55'
Замена
А. Козлов
️️️️
И. Лукьяновс
36'
Замена
А. Рылов
️️️️
И. Соловьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
9
Артем Митасов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
10
Артур Рылов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Яшин
5
Евсеев
78
Чистяков
24
Гоцук
97
Ятченко
17
Царикаев
71
Дзахов
37
Сиротов
28
Султонов
81
Низамутдинов
8
Земсков
4-1-3-1-1
1
Саутин
93
Бурнаш
55
Осипенко
29
Шахов
71
Багаев
5
Трошечкин
27
Мурнин
10
Лукьяновс
9
Соловьев
87
Саталкин
88
Болов
28
Султонов
20
Подоляк
20
Подоляк
28
Султонов
8
Земсков
10
Лаук
10
Лаук
8
Земсков
17
Царикаев
2
Ндри
2
Ндри
17
Царикаев
37
Сиротов
9
Митасов
9
Митасов
37
Сиротов
88
Болов
10
Альшин
10
Альшин
88
Болов
87
Саталкин
6
Свежов
6
Свежов
87
Саталкин
10
Лукьяновс
7
Козлов
7
Козлов
10
Лукьяновс
9
Соловьев
10
Рылов
10
Рылов
9
Соловьев
Остались в запасе
Шинник
Факел
79
Константин Троянов
ОП
1
Александр Малышев
ВР
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
79
Константин Троянов
ОП
1
Александр Малышев
ВР
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Шинник - Факел
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Шинник
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