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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Тосно
Спартак-Нальчик - Тосно: обзор матча 26 сентября 2016
Спартак-Нальчик
26.09.2016, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 1
Завершен
Тосно
73'
А. Дашаев
61'
Е. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Тосно
89'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
М. Палиенко
85'
Замена
П. Киреенко
️️️️
Д. Богаев
Замена
А. Каркаев
️️️️
Д. Войнов
81'
Замена
А. Соблиров
️️️️
Н. Дроздов
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Дашаев
73'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Х. Ахриев
71'
67'
Замена
А. Кутьин
️️️️
Е. Марков
Замена
А. Ахъядов
️️️️
М. Гугуев
67'
61'
ГОЛ! 0:1!
Е. Марков
57'
Желтая карточка
М. Кашчелан
52'
Желтая карточка
Е. Марков
Желтая карточка
З. Макоев
39'
Желтая карточка
М. Гугуев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
7
Азамат Балкаров
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Григорий Чиркин
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
4-1-4-1
1
Антипов
7
Тебердиев
88
Макоев
4
Дашаев
3
Мурачев
34
Дроздов
21
Ахриев
17
Мухаммад
26
Богатырев
21
Войнов
9
Гугуев
4-1-3-1-1
25
Нигматуллин
57
Абазов
25
Буйволов
20
Дугалич
19
Гарбуз
18
Кашчелан
9
Мухаметшин
88
Богаев
21
Галиулин
99
Палиенко
20
Марков
34
Дроздов
7
Соблиров
7
Соблиров
34
Дроздов
21
Ахриев
7
Крамаренко
7
Крамаренко
21
Ахриев
21
Войнов
14
Каркаев
14
Каркаев
21
Войнов
9
Гугуев
33
Ахъядов
33
Ахъядов
9
Гугуев
88
Богаев
13
Киреенко
13
Киреенко
88
Богаев
99
Палиенко
8
Чиркин
8
Чиркин
99
Палиенко
20
Марков
48
Кутьин
48
Кутьин
20
Марков
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Тосно
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Азамат Балкаров
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
0
Артем Милевский
ЦФ
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Азамат Балкаров
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Тосно
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
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Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Спартак
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