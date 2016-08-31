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    Расписание матчей 31-08-2016

    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
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    Товарищеские матчи. Сборные 2016
    31 августа, среда
    18:30
    Эстония
    1:1
    Мальта
    Матч завершен
    31 августа, среда
    20:15
    Чехия
    3:0
    Армения
    Матч завершен
    31 августа, среда
    20:30
    Норвегия
    0:1
    Белоруссия
    Матч завершен
    31 августа, среда
    21:00
    Дания
    5:0
    Лихтенштейн
    Матч завершен
    31 августа, среда
    21:30
    Турция
    0:0
    Россия
    Матч завершен
    31 августа, среда
    21:30
    Албания
    0:0
    Марокко
    Матч завершен
    31 августа, среда
    21:45
    Ирландия
    4:0
    Оман
    Матч завершен
    31 августа, среда
    21:45
    Германия
    2:0
    Финляндия
    Матч завершен
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