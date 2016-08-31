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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Турция - Россия
Турция - Россия: обзор матча 31 августа 2016
Турция
31.08.2016, среда, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Россия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Турция - Россия
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Э. Мор
85'
80'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
М. Оздоев
79'
Замена
М. Канунников
️️️️
Ф. Смолов
Замена
А. Джалик
️️️️
С. Азиз
68'
67'
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
Ф. Кудряшов
Замена
Э. Унал
️️️️
О. Туфан
62'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Х. Чалханоглу
62'
61'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Д. Тарасов
55'
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Миранчук
Замена
К. Айхан
️️️️
В. Шен
46'
Замена
Х. Али Калдырым
️️️️
И. Кейбаши
46'
45'
+1
Желтая карточка
Ю. Жирков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
4
Сердар Азиз
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ПЗ
15
Мехмет Топал
(К)
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
21
Эмре Мор
ПВ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
(К)
ЦЗ
13
Федор Кудряшов
ПЗ
17
Олег Шатов
ЛП
22
Дмитрий Тарасов
ОП
7
Магомед Оздоев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Турция
12
Онур Реджер Киврак
ВР
23
Харун Текин
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
14
Ахмет Джалик
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
25
Ахмет Огуз
ЦЗ
7
Нури Шахин
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
19
Юнус Малли
АП
9
Энес Унал
ЦФ
Россия
16
Станислав Крицюк
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Роман Нойштедтер
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Максим Канунников
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бабакан
4
Азиз
2
Озбайраклы
3
Кейбаши
4
Сеюнджу
15
Топал
10
Чалханоглу
6
Туфан
20
Шен
21
Мор
9
Тосун
4-1-3-1-1
1
Акинфеев
13
Кудряшов
3
Новосельцев
24
Березуцкий
18
Жирков
22
Тарасов
19
Самедов
7
Оздоев
17
Шатов
11
Миранчук
9
Смолов
20
Шен
22
Айхан
22
Айхан
20
Шен
4
Азиз
14
Джалик
14
Джалик
4
Азиз
3
Кейбаши
3
Али Калдырым
3
Али Калдырым
3
Кейбаши
21
Мор
5
Йокушлу
5
Йокушлу
21
Мор
10
Чалханоглу
19
Малли
19
Малли
10
Чалханоглу
6
Туфан
9
Унал
9
Унал
6
Туфан
13
Кудряшов
6
Нойштедтер
6
Нойштедтер
13
Кудряшов
22
Тарасов
8
Газинский
8
Газинский
22
Тарасов
7
Оздоев
11
Зобнин
11
Зобнин
7
Оздоев
11
Миранчук
21
Ерохин
21
Ерохин
11
Миранчук
9
Смолов
20
Канунников
20
Канунников
9
Смолов
Остались в запасе
Турция
Россия
12
Онур Реджер Киврак
ВР
23
Харун Текин
ВР
25
Ахмет Огуз
ЦЗ
7
Нури Шахин
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
16
Станислав Крицюк
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
12
Онур Реджер Киврак
ВР
23
Харун Текин
ВР
25
Ахмет Огуз
ЦЗ
7
Нури Шахин
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
Остались в запасе
16
Станислав Крицюк
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
4
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Турция - Россия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Анталья
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Первый канал
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