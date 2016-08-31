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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Албания - Марокко
Албания - Марокко: обзор матча 31 августа 2016
Албания
31.08.2016, среда, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Марокко
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Албания - Марокко
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
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Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
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1 : 1
30.06.2026
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