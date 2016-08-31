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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эстония - Мальта
Эстония - Мальта: обзор матча 31 августа 2016
Эстония
31.08.2016, среда, 18:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Мальта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эстония - Мальта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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