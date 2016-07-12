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    Расписание матчей 12-07-2016

    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 14 тур
    12 июля, вторник
    02:00
    Крузейро
    0:3
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 2 раунд, первый матч
    12 июля, вторник
    19:30
    Зриньски
    1:1
    Легия
    Матч завершен
    12 июля, вторник
    20:00
    Динамо
    2:0
    Алашкерт
    Матч завершен
    12 июля, вторник
    20:00
    Карабах
    2:0
    Дюделанж
    Матч завершен
    12 июля, вторник
    20:50
    Хапоэль БШ
    3:2
    Шериф
    Матч завершен
    12 июля, вторник
    21:00
    Валлетта
    1:2
    Црвена Звезда
    Матч завершен
    12 июля, вторник
    21:00
    Линкольн
    1:0
    Селтик
    Матч завершен
    12 июля, вторник
    21:00
    БАТЭ
    2:0
    СИК
    Матч завершен
    12 июля, вторник
    21:00
    ТНС
    0:0
    АПОЭЛ
    Матч завершен
    12 июля, вторник
    21:30
    Зальцбург
    1:0
    Лиепая
    Матч завершен
    12 июля, вторник
    21:45
    Вардар
    1:2
    Динамо
    Матч завершен
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