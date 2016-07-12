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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вардар - Динамо Загреб
Вардар - Динамо Загреб: обзор матча 12 июля 2016
Вардар
12.07.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 2
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Динамо Загреб
30'
М. Рог
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вардар - Динамо Загреб
80'
Замена
Д. Шовшич
️️️️
М. Рог
75'
Желтая карточка
М. Рог
66'
Замена
А. Чорич
️️️️
А. Энрикес
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Рог
28'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Начало матча
Статистика матча Вардар - Динамо Загреб
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Рига
5 : 2
28.07.2026
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Вардар
2 : 3
22.07.2026
Рига
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
2 : 3
14.07.2026
Вардар
Лига чемпионов, 1 раунд
Вардар
0 : 2
07.07.2026
КуПС
Лига конференций, 2 раунд
Лозанна-Спорт
5 : 0
31.07.2025
Вардар
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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