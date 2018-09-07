Президент «Шахтера» Ахметов ведет переговоры о покупке македонского «Вардара»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов ведет переговоры о приобретении футбольного и гандбольного клубов «Вардар», сообщает Sport1.

Более пяти лет эти клубы принадлежат российскому бизнесмену Сергею Самсоненко. Представители украинского олигарха прибыли на днях в Скопье с максимальной секретностью для завершения переговоров.

Делегация побывала на объектах, принадлежащих клубу, в том числе на тренировочной базе «Вардара». Сообщается, что македонский клуб имеет проблемы с долгами, которые составляют около двух миллиона евро.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Вардар» уступил армянскому «Пюнику» (0:1, 0:2).