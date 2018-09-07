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  • Президент «Шахтера» Ахметов ведет переговоры о покупке македонского «Вардара»

Президент «Шахтера» Ахметов ведет переговоры о покупке македонского «Вардара»

7 сентября 2018, 10:07
8

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов ведет переговоры о приобретении футбольного и гандбольного клубов «Вардар», сообщает Sport1.

Более пяти лет эти клубы принадлежат российскому бизнесмену Сергею Самсоненко. Представители украинского олигарха прибыли на днях в Скопье с максимальной секретностью для завершения переговоров.

Делегация побывала на объектах, принадлежащих клубу, в том числе на тренировочной базе «Вардара». Сообщается, что македонский клуб имеет проблемы с долгами, которые составляют около двух миллиона евро.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Вардар» уступил армянскому «Пюнику» (0:1, 0:2).

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-лига Шахтер Вардар
Комментарии (8)
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Dimon013
1536304425
Не понятно, зачем он ему
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Рубик Докоян
1536306018
Футбольный "Вардар" лидер и сильнейший клуб Македонии. А гандбольный женская и мужская команда одни из лидеров европейского гандбола. Наших игроков так играет и поиграло не мало. Инвестиция хорошая и тем более не внушительная по сумме. Там нет заоблачных зарплат как у нас.
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Павел Буре
1536307416
будет там шахтер 2 обкатывать. И практика у футболистов шахтера будет, и чемпионат македонии выиграют. Думаю удачное вложение будет.
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kranoveivan
1536307483
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KOLBIS
1536313763
Выводим денежки из незалежной?...Ну и правильно!!!...
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Антибиотик
1536328423
"...с максимальной секретностью")))
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zigbert
1536396248
Хотелось бы услышать мнение Самсоненко.
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vitvik
1536875871
И только благодаря секретности ни кто об этом не знает. Если меня кто-нибудь спросит, я конечно расскажу, но только шёпотом.
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