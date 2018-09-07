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    Президент «Шахтера» Ахметов ведет переговоры о покупке македонского «Вардара»

    Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов ведет переговоры о приобретении футбольного и гандбольного клубов «Вардар», сообщает Sport1.

    Более пяти лет эти клубы принадлежат российскому бизнесмену Сергею Самсоненко. Представители украинского олигарха прибыли на днях в Скопье с максимальной секретностью для завершения переговоров.

    Делегация побывала на объектах, принадлежащих клубу, в том числе на тренировочной базе «Вардара». Сообщается, что македонский клуб имеет проблемы с долгами, которые составляют около двух миллиона евро.

    В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Вардар» уступил армянскому «Пюнику» (0:1, 0:2).

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2018 10:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 сентября 2018, 00:57

      И только благодаря секретности ни кто об этом не знает. Если меня кто-нибудь спросит, я конечно расскажу, но только шёпотом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 11:44

      Хотелось бы услышать мнение Самсоненко.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 7 сентября 2018, 16:53

      "...с максимальной секретностью")))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 сентября 2018, 12:49

      Выводим денежки из незалежной?...Ну и правильно!!!...

      2
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      Рейтинг: -34

      kranoveivan 7 сентября 2018, 11:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -6
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 7 сентября 2018, 11:03

      будет там шахтер 2 обкатывать. И практика у футболистов шахтера будет, и чемпионат македонии выиграют. Думаю удачное вложение будет.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 сентября 2018, 10:40

      Футбольный "Вардар" лидер и сильнейший клуб Македонии. А гандбольный женская и мужская команда одни из лидеров европейского гандбола. Наших игроков так играет и поиграло не мало. Инвестиция хорошая и тем более не внушительная по сумме. Там нет заоблачных зарплат как у нас.

      5
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 7 сентября 2018, 10:13

      Не понятно, зачем он ему

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