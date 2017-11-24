«Зенит» осудил поведение фанатов на матче с «Вардаром»

Санкт-петербургский «Зенит» выступил с заявлением по поводу поведения своих фанатов на матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против македонского «Вардара» (2:1). Сине-бело-голубые болельщики вывесили баннер политического содержания.

«На матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вардара» группа лиц, находившаяся в зоне активного боления Зенита вывесила на трибунах баннер политического характера.

Футбольный клуб «Зенит» совместно с представителями фандвижения в кратчайшие сроки принял оперативные меры по его устранению. Мы решительно осуждаем любые политические проявления на футболе.

Позиция клуба: футбол – это территория вне политики, задача футбола объединять людей, народы, национальности, страны, а не разъединять и сеять междоусобицу», – сказали в клубе.

УЕФА по итогам матче завел на «Зенит» дисциплинарное дело.