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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Тб - Алашкерт
Динамо Тб - Алашкерт: обзор матча 12 июля 2016
Динамо Тб
12.07.2016, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Алашкерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо Тб - Алашкерт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
- : -
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Динамо Тб
3 : 1
18.10.2026
Спаэри
Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
Динамо Бт
1 : 0
11.10.2026
Динамо Тб
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
- : -
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Арарат-Армения
1 : 1
10.10.2026
Алашкерт
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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Динамо Тб
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