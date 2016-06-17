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    Расписание матчей 17-06-2016

    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 8 тур
    17 июня, пятница
    01:30
    Интернасьонал
    2:0
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    17 июня, пятница
    02:00
    Флуминенсе
    1:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    Кубок Америки 2016, 1/4 финала
    17 июня, пятница
    04:30
    США
    2:1
    Эквадор
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2016, 2 тур, группа E
    17 июня, пятница
    16:00
    Италия
    1:0
    Швеция
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2016, 2 тур, группа D
    17 июня, пятница
    19:00
    Чехия
    2:2
    Хорватия
    Матч завершен
    17 июня, пятница
    22:00
    Испания
    3:0
    Турция
    Матч завершен
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