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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Турция
Испания - Турция: обзор матча 17 июня 2016
Испания
17.06.2016, пятница, 22:00
Чемпионат Европы, группа D, 2 тур
3 : 0
Завершен
Турция
34'
А. Мората
37'
Нолито
48'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Турция
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Ж. Альба
81'
Замена
Коке
️️️️
С. Фабрегас
71'
71'
Замена
Ю. Малли
️️️️
С. Инан
Замена
Бруно
️️️️
Д. Сильва
64'
62'
Замена
О. Шахан
️️️️
О. Озякуп
ГОЛ! 3:0!
А. Мората
Пас отдал
Ж. Альба
48'
46'
Замена
Н. Шахин
️️️️
Х. Чалханоглу
40'
Желтая карточка
О. Туфан
ГОЛ! 2:0!
Нолито
Пас отдал
С. Фабрегас
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Нолито
34'
9'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
Желтая карточка
С. Рамос
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
6
Андрес Иньеста
ЛП
22
Нолито
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Давид Сильва
АП
10
Сеск Фабрегас
ПП
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
15
Мехмет Топал
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ПЗ
10
Арда Туран
(К)
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
14
Огужан Озякуп
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Испания
23
Серхио Рико
ВР
1
Икер Касильяс
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
19
Бруно
ЦП
8
Коке
ЦП
11
Педро
ПВ
11
Лукас Васкес
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Турция
23
Харун Текин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
14
Ахмет Джалик
ЦЗ
20
Волкан Шен
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
19
Юнус Малли
АП
21
Эмре Мор
ПВ
9
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Де Хеа
18
Альба
15
Рамос
3
Пике
16
Хуанфран
5
Бускетс
6
Иньеста
10
Фабрегас
22
Нолито
21
Сильва
7
Мората
4-3-2-1
1
Бабакан
7
Генюл
15
Топал
3
Балта
18
Эркин
10
Чалханоглу
6
Туфан
8
Инан
14
Озякуп
10
Туран
17
Йылмаз
18
Альба
2
Аспиликуэта
2
Аспиликуэта
18
Альба
21
Сильва
19
Бруно
19
Бруно
21
Сильва
10
Фабрегас
8
Коке
8
Коке
10
Фабрегас
10
Чалханоглу
7
Шахин
7
Шахин
10
Чалханоглу
14
Озякуп
5
Шахан
5
Шахан
14
Озякуп
8
Инан
19
Малли
19
Малли
8
Инан
Остались в запасе
Испания
Турция
23
Серхио Рико
ВР
1
Икер Касильяс
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
10
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
11
Педро
ПВ
11
Лукас Васкес
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
21
Эмре Мор
ПВ
23
Харун Текин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
14
Ахмет Джалик
ЦЗ
20
Волкан Шен
ЦП
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
23
Серхио Рико
ВР
1
Икер Касильяс
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
10
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
11
Педро
ПВ
11
Лукас Васкес
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
21
Эмре Мор
ПВ
23
Харун Текин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
14
Ахмет Джалик
ЦЗ
20
Волкан Шен
ЦП
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Испания - Турция
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
Первый канал
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