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Расписание матчей
Кубок Америки
США - Эквадор
США - Эквадор: обзор матча 17 июня 2016
США
17.06.2016, пятница, 04:30
Кубок Америки, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Эквадор
22'
К. Демпси
65'
Г. Зардес
74'
М. Арройо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол США - Эквадор
Замена
С. Бирнбаум
️️️️
Г. Зардес
90'
+4
Желтая карточка
Б. Гьюзан
84'
82'
Замена
Х. Айови
️️️️
Х. Карлос Паредес
Замена
Г. Зуси
️️️️
А. Бедойя
81'
Замена
К. Беккерман
️️️️
К. Демпси
74'
74'
ГОЛ! 2:1!
М. Арройо
Пас отдал
В. Айови
Желтая карточка
А. Бедойя
73'
72'
Замена
К. Рамирес
️️️️
К. Груэсо
ГОЛ! 2:0!
Г. Зардес
Пас отдал
К. Демпси
65'
64'
Желтая карточка
Х. Карлос Паредес
62'
Замена
Ф. Гайбор
️️️️
К. Нобоа
Желтая карточка
Б. Вуд
53'
52'
Вторая желтая
Л. Валенсия
Красная карточка
Д. Джонс
52'
37'
Желтая карточка
Л. Валенсия
ГОЛ! 1:0!
К. Демпси
Пас отдал
Д. Джонс
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
20
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Клинт Демпси
ЦП
23
Фабиан Джонсон
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Бобби Вуд
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
10
Вальтер Айови
ЛЗ
2
Артуро Мина
ЦЗ
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
4
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
8
Карлос Груэсо
ЦП
11
Михаэль Арройо
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Джефферсон Монтеро
ЦП
0
Луис-Антонио Валенсия
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
США
18
Этан Хорват
ВР
12
Тим Ховард
ВР
14
Майкл Ороско
ЦЗ
3
Стив Бирнбаум
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
10
Дарлингтон Нагбе
ЦП
15
Кайл Беккерман
ЦП
16
Перри Китчен
ЦП
19
Грэм Зуси
ЦП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Крис Вондоловски
ЦФ
Эквадор
1
Максимо Бангуэра
ВР
12
Эстебан Дреер
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Педро Ларреа
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
8
Фернандо Гайбор
ЦП
19
Хуан Касарес
ЦП
23
Милер Боланьос
АП
17
Хайме Айови
ЦФ
3-5-2
1
Гьюзан
5
Бислер
6
Брукс
20
Кэмерон
23
Джонсон
4
Брэдли
13
Джонс
11
Бедойя
8
Демпси
9
Зардес
7
Вуд
4-5-1
22
Домингес
4
Паредес
2
Мина
3
Эрасо
10
Айови
0
Валенсия
11
Арройо
6
Нобоа
7
Монтеро
8
Груэсо
13
Валенсия
9
Зардес
3
Бирнбаум
3
Бирнбаум
9
Зардес
8
Демпси
15
Беккерман
15
Беккерман
8
Демпси
11
Бедойя
19
Зуси
19
Зуси
11
Бедойя
4
Паредес
17
Айови
17
Айови
4
Паредес
8
Груэсо
5
Рамирес
5
Рамирес
8
Груэсо
6
Нобоа
8
Гайбор
8
Гайбор
6
Нобоа
Остались в запасе
США
Эквадор
10
Кристиан Пулишич
ПВ
14
Майкл Ороско
ЦЗ
18
Этан Хорват
ВР
12
Тим Ховард
ВР
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
10
Дарлингтон Нагбе
ЦП
16
Перри Китчен
ЦП
18
Крис Вондоловски
ЦФ
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
15
Педро Ларреа
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
1
Максимо Бангуэра
ВР
12
Эстебан Дреер
ВР
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
19
Хуан Касарес
ЦП
23
Милер Боланьос
АП
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Остались в запасе
10
Кристиан Пулишич
ПВ
14
Майкл Ороско
ЦЗ
18
Этан Хорват
ВР
12
Тим Ховард
ВР
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
10
Дарлингтон Нагбе
ЦП
16
Перри Китчен
ЦП
18
Крис Вондоловски
ЦФ
Остались в запасе
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
15
Педро Ларреа
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
1
Максимо Бангуэра
ВР
12
Эстебан Дреер
ВР
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
19
Хуан Касарес
ЦП
23
Милер Боланьос
АП
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Статистика матча США - Эквадор
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Люмен Филд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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