Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
май 2016
июнь 2016
Товарищеские матчи 2016
Зенит
0 : 0
Завершен
Хорн
0 : 1
Динамо
Завершен
Истиклол
1 : 2
Локомотив
Завершен
США. МЛС 2016
Сиэтл
0 : 2
Нью-Йорк Сити
Завершен
Ди Си Юнайтед
2 : 0
Нью-Инглэнд Революшн
Завершен
Филадельфия Юнион
2 : 3
Ванкувер Уайткепс
Завершен
Коламбус
1 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Завершен
Монреаль
2 : 2
Канзаc Сити
Завершен
Орландо Сити
3 : 2
Торонто
Завершен
Даллас
2 : 0
Реал Солт-Лейк
Завершен
Сан-Хосе
1 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2016, 14 тур
Неман
0 : 0
Слуцк
Завершен
Торпедо-БелАЗ
1 : 3
Городея
Завершен
Бразилия. Серия А 2016, 11 тур
Крузейро
2 : 1
Палмейрас
Завершен
Коринтианс
2 : 1
Санта-Круз
Завершен
Америка Минейро
0 : 1
Атлетико Минейро
Завершен
Витория
1 : 1
Понте-Прета
Завершен
Фламенго
1 : 2
Флуминенсе
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
Гремио
Завершен
Интернасьонал
2 : 3
Ботафого
Завершен
Сантос
3 : 0
Сан-Паулу
Завершен
Чемпионат Европы 2016, 1/8 финала
Франция
2 : 1
Ирландия
Завершен
Германия
3 : 0
Словакия
Завершен
Венгрия
0 : 4
Бельгия
Завершен
Кубок Америки 2016, Матч за 3-е место
США
0 : 1
Колумбия
Завершен