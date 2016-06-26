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Расписание матчей 26-06-2016

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
май 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
июнь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
июль 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий день Следующий день
Товарищеские матчи 2016
26 июня, 18:00
Зенит
0 : 0
Завершен
26 июня, 18:15
Хорн
0 : 1
Динамо
Завершен
26 июня, 19:00
Истиклол
1 : 2
Локомотив
Завершен
США. МЛС 2016 Таблица
26 июня, 00:00
Сиэтл
0 : 2
Нью-Йорк Сити
Завершен
26 июня, 02:00
Ди Си Юнайтед
2 : 0
Нью-Инглэнд Революшн
Завершен
26 июня, 02:00
Филадельфия Юнион
2 : 3
Ванкувер Уайткепс
Завершен
26 июня, 02:30
Коламбус
1 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Завершен
26 июня, 02:30
Монреаль
2 : 2
Канзаc Сити
Завершен
26 июня, 02:30
Орландо Сити
3 : 2
Торонто
Завершен
26 июня, 03:00
Даллас
2 : 0
Реал Солт-Лейк
Завершен
26 июня, 05:00
Сан-Хосе
1 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2016, 14 тур Таблица
26 июня, 18:00
Неман
0 : 0
Слуцк
Завершен
26 июня, 19:00
Торпедо-БелАЗ
1 : 3
Городея
Завершен
Бразилия. Серия А 2016, 11 тур Таблица
26 июня, 01:00
Крузейро
2 : 1
Палмейрас
Завершен
26 июня, 03:00
Коринтианс
2 : 1
Санта-Круз
Завершен
26 июня, 17:00
Америка Минейро
0 : 1
Атлетико Минейро
Завершен
26 июня, 22:00
Витория
1 : 1
Понте-Прета
Завершен
26 июня, 22:00
Фламенго
1 : 2
Флуминенсе
Завершен
26 июня, 22:00
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
Гремио
Завершен
26 июня, 22:00
Интернасьонал
2 : 3
Ботафого
Завершен
26 июня, 22:00
Сантос
3 : 0
Сан-Паулу
Завершен
Чемпионат Европы 2016, 1/8 финала Таблица
26 июня, 16:00
Франция
2 : 1
Ирландия
Завершен
26 июня, 19:00
Германия
3 : 0
Словакия
Завершен
26 июня, 22:00
Венгрия
0 : 4
Бельгия
Завершен
Кубок Америки 2016, Матч за 3-е место Таблица
26 июня, 03:00
США
0 : 1
Колумбия
Завершен
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