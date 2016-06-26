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Евро-2024
Венгрия - Бельгия
Венгрия - Бельгия: обзор матча 26 июня 2016
Венгрия
26.06.2016, воскресенье, 22:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
0 : 4
Завершен
Бельгия
10'
Т. Алдервейрелд
78'
М. Батшуайи
79'
Э. Азар
90+1'
Я. Карраско
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Бельгия
Желтая карточка
А. Салаи
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
М. Феллайни
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
Я. Карраско
Пас отдал
Р. Наингголан
89'
Желтая карточка
М. Батшуайи
Замена
Д. Беде
️️️️
Р. Юхас
82'
82'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Э. Азар
79'
ГОЛ! 0:3!
Э. Азар
78'
ГОЛ! 0:2!
М. Батшуайи
Пас отдал
Э. Азар
76'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Р. Лукаку
Замена
Н. Николич
️️️️
А. Пинтер
75'
70'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Д. Мертенс
67'
Желтая карточка
Т. Вермален
Желтая карточка
А. Элек
61'
Желтая карточка
А. Ланг
47'
Замена
А. Элек
️️️️
З. Гера
46'
Желтая карточка
Т. Кадар
34'
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
2
Адам Ланг
ЛЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ПЗ
14
Герго Ловренчич
ЛП
8
Адам Надь
ОП
10
Золтан Гера
ОП
16
Адам Пинтер
ЦП
7
Балаж Джуджак
(К)
ПП
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЛЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
10
Эден Азар
(К)
ЛВ
6
Аксель Витсель
ОП
4
Раджа Наингголан
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
6
Акош Элек
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Кристиан Немет
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
8
Маруан Феллайни
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-3-1
1
Кирай
2
Ланг
20
Гузмич
23
Юхас
4
Кадар
8
Надь
10
Гера
14
Ловренчич
16
Пинтер
7
Джуджак
9
Салаи
4-1-1-2-2
1
Куртуа
15
Менье
2
Алдервейрелд
3
Вермален
5
Вертонген
6
Витсель
4
Наингголан
7
Де Брюйне
10
Азар
14
Мертенс
9
Лукаку
10
Гера
6
Элек
6
Элек
10
Гера
23
Юхас
13
Беде
13
Беде
23
Юхас
16
Пинтер
23
Николич
23
Николич
16
Пинтер
10
Азар
8
Феллайни
8
Феллайни
10
Азар
14
Мертенс
11
Карраско
11
Карраско
14
Мертенс
9
Лукаку
23
Батшуайи
23
Батшуайи
9
Лукаку
Остались в запасе
Венгрия
Бельгия
12
Петер Гулачи
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
18
Золтан Штибер
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Кристиан Немет
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
21
Джордан Лукаку
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
12
Петер Гулачи
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
18
Золтан Штибер
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Кристиан Немет
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
21
Джордан Лукаку
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Венгрия - Бельгия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
Россия 1
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