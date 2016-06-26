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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Нью-Йорк Сити
Сиэтл - Нью-Йорк Сити: обзор матча 26 июня 2016
Сиэтл
26.06.2016, воскресенье, 00:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
38'
Ф. Лэмпард
87'
Р. Матаррита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Нью-Йорк Сити
87'
ГОЛ! 0:2!
Р. Матаррита
84'
Замена
М. Лопес
️️️️
Ф. Лэмпард
77'
Замена
Э. Уайт
️️️️
Т. МакНамара
75'
Желтая карточка
А. Ираола
Замена
К. Рольдан
️️️️
А. Ковар
66'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Д. Ремик
57'
42'
Желтая карточка
Т. МакНамара
38'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Лэмпард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
3
Брэд Эванс
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
15
Дилан Ремик
ЦЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
28
Эрик Фриберг
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
17
Дарвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Нью-Йорк Сити
12
Джош Саундерс
ВР
23
Жефферсон Мена
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Сиэтл
1
Тайлер Миллер
ВР
20
Зак Скотт
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
30
Диего Мартинес
ЦЗ
3
Этан Уайт
ЦЗ
20
Мехди Баллуши
ЦП
5
Майки Лопес
ЦП
14
Хири Шелтон
ЦФ
99
Тони Тэйлор
РФ
3-1-3-1-1
24
Фрай
3
Эванс
4
Мирс
15
Ремик
6
Алонсо
28
Фриберг
23
Иваншиц
11
Ковар
13
Моррис
17
Джонс
3-2-3-1
12
Саундерс
22
Матаррита
27
Аллен
13
Бриллант
51
Ираола
23
Мена
8
Лэмпард
15
МакНамара
21
Пирло
7
Вилья
11
Ковар
7
Рольдан
7
Рольдан
11
Ковар
15
Ремик
16
Вальдес
16
Вальдес
15
Ремик
15
МакНамара
3
Уайт
3
Уайт
15
МакНамара
8
Лэмпард
5
Лопес
5
Лопес
8
Лэмпард
Остались в запасе
Сиэтл
Нью-Йорк Сити
20
Зак Скотт
ЦЗ
1
Тайлер Миллер
ВР
Главный тренер
Брайан Шметцер
20
Мехди Баллуши
ЦП
30
Диего Мартинес
ЦЗ
25
Эйрик Йохансен
ВР
14
Хири Шелтон
ЦФ
99
Тони Тэйлор
РФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
20
Зак Скотт
ЦЗ
1
Тайлер Миллер
ВР
Остались в запасе
20
Мехди Баллуши
ЦП
30
Диего Мартинес
ЦЗ
25
Эйрик Йохансен
ВР
14
Хири Шелтон
ЦФ
99
Тони Тэйлор
РФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Сиэтл - Нью-Йорк Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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