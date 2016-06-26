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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Торонто
Орландо Сити - Торонто: обзор матча 26 июня 2016
Орландо Сити
26.06.2016, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Торонто
5'
К. Ларин
83'
А. Винтер
90'
Д. Морроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Торонто
90'
Красная карточка
Д. Уилльямс
90'
ГОЛ! 2:1!
Д. Морроу
Замена
С. Карраско
️️️️
К. Молино
86'
ГОЛ! 2:0!
А. Винтер
83'
70'
Замена
А. Боно
️️️️
К. Ирвин
66'
Желтая карточка
Д. Осорио
45'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
У. Джонсон
Желтая карточка
Д. Матеос
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Ларин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
12
Кевин Элстон
ЦЗ
44
Давид Матеос
ЦЗ
29
Томми Реддинг
ЦЗ
7
Адриан Винтер
ЦП
18
Кевин Молино
ЦП
7
Кристиан Игита
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Торонто
1
Клинт Ирвин
ВР
2
Джастин Морроу
ЦЗ
3
Дрю Мур
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
47
Цубаса Эндо
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
4
Уилл Джонсон
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
14
Люк Боден
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
3-4-1
17
Бендик
12
Элстон
44
Матеос
29
Реддинг
7
Винтер
7
Игита
20
Ши
18
Молино
9
Ларин
4-4-1
1
Ирвин
3
Мур
4
Хагглунд
23
Уилльямс
2
Морроу
47
Эндо
8
Шейру
4
Джонсон
21
Осорио
21
Джовинко
18
Молино
5
Карраско
5
Карраско
18
Молино
1
Ирвин
25
Боно
25
Боно
1
Ирвин
4
Джонсон
8
Дельгадо
8
Дельгадо
4
Джонсон
Остались в запасе
Орландо Сити
Торонто
14
Люк Боден
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
36
Ел Эдвардс
ВР
11
Карлос Ривас
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
15
Эрик Савалета
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
14
Люк Боден
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
36
Ел Эдвардс
ВР
11
Карлос Ривас
ЦП
Остались в запасе
15
Эрик Савалета
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Орландо Сити - Торонто
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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