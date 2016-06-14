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    Расписание матчей 14-06-2016

    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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    Кубок Америки 2016, 3 тур, группа C
    14 июня, вторник
    03:00
    Мексика
    1:1
    Венесуэла
    Матч завершен
    14 июня, вторник
    05:00
    Уругвай
    3:0
    Ямайка
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2016, 1 тур, группа F
    14 июня, вторник
    19:00
    Австрия
    0:2
    Венгрия
    Матч завершен
    14 июня, вторник
    22:00
    Португалия
    1:1
    Исландия
    Матч завершен
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