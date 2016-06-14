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Расписание матчей
Кубок Америки
Уругвай - Ямайка
Уругвай - Ямайка: обзор матча 14 июня 2016
Уругвай
14.06.2016, вторник, 05:00
Кубок Америки, группа C, 3 тур
3 : 0
Завершен
Ямайка
21'
А. Эрнандес
66'
Д. Уотсон (АГ)
88'
М. Корухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Ямайка
ГОЛ! 3:0!
М. Корухо
88'
84'
Желтая карточка
Р. Остин
Замена
М. Корухо
️️️️
А. Гонсалес
81'
80'
Замена
М. Биннс
️️️️
Д. МакАнуфф
Замена
Г. Рамирес
️️️️
А. Эрнандес
74'
73'
Замена
Д. Орджилл
️️️️
Г. МакКлири
69'
Замена
Р. Остин
️️️️
Л. Улльямсон
Замена
М. Весино
️️️️
К. Санчес
66'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Уотсон
66'
32'
Желтая карточка
М. Гектор
ГОЛ! 1:0!
А. Эрнандес
Пас отдал
Н. Лодейро
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
20
Альваро Гонсалес
ЦП
5
Карлос Санчес
ЦП
17
Аревало Риос
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Ямайка
1
Андре Блэйк
ВР
4
Уэс Морган
ЦЗ
15
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
19
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
21
Джермейн Тейлор
ЦЗ
3
Майкл Гектор
ЦЗ
10
Джоби МакАнуфф
ЛП
9
Джайлз Барнс
ЦП
16
Ли Улльямсон
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
22
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Винфрид Шефер
Уругвай
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Альваро Перейра
ЛЗ
18
Матиас Корухо
ЦЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
5
Матиас Весино
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
11
Кристиан Стуани
ЦФ
22
Диего Ролан
ЦФ
Ямайка
14
Аллан Отти
ВР
13
Дуэйн Керр
ВР
23
Райан Томпсон
ВР
5
Росарио Харриотт
ЦЗ
11
Эндрю Ванзи
ЦП
12
Майкл Биннс
ЦП
7
Чевонн Марш
ЦП
2
Дамано Соломон
ЦП
17
Родольф Остин
ЦП
18
Джоэль Грант
ЦП
6
Девер Орджилл
ЦФ
4-4-2
23
Муслера
13
Силва
3
Годин
16
Перейра
2
Хименес
20
Гонсалес
17
Риос
7
Лодейро
5
Санчес
8
Эрнандес
21
Кавани
3-2-3-2
1
Блэйк
19
Мариаппа
21
Тейлор
3
Гектор
4
Морган
15
Уотсон
9
Барнс
16
Улльямсон
10
МакАнуфф
22
МакКлири
8
Дональдсон
20
Гонсалес
18
Корухо
18
Корухо
20
Гонсалес
5
Санчес
5
Весино
5
Весино
5
Санчес
8
Эрнандес
10
Рамирес
10
Рамирес
8
Эрнандес
10
МакАнуфф
12
Биннс
12
Биннс
10
МакАнуфф
16
Улльямсон
17
Остин
17
Остин
16
Улльямсон
22
МакКлири
6
Орджилл
6
Орджилл
22
МакКлири
Остались в запасе
Уругвай
Ямайка
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Альваро Перейра
ЛЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
22
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
11
Эндрю Ванзи
ЦП
14
Аллан Отти
ВР
7
Чевонн Марш
ЦП
2
Дамано Соломон
ЦП
5
Росарио Харриотт
ЦЗ
13
Дуэйн Керр
ВР
23
Райан Томпсон
ВР
18
Джоэль Грант
ЦП
Главный тренер
Винфрид Шефер
Остались в запасе
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Альваро Перейра
ЛЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
22
Диего Ролан
ЦФ
Остались в запасе
11
Эндрю Ванзи
ЦП
14
Аллан Отти
ВР
7
Чевонн Марш
ЦП
2
Дамано Соломон
ЦП
5
Росарио Харриотт
ЦЗ
13
Дуэйн Керр
ВР
23
Райан Томпсон
ВР
18
Джоэль Грант
ЦП
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Винфрид Шефер
Статистика матча Уругвай - Ямайка
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
2 : 0
27.05.2026
Индия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
ДР Конго
1 : 0
01.04.2026
Ямайка
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
Ямайка
Информация о матче
Главный судья:
Уилсон Ламуру
Стадион:
Левайс Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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